ПФО вошел в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках Экономика

Приволжский федеральный округ вошел в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках после отмены льготной ипотеки в июле.

Как сообщает РБК, в топ-3 также вошли Дальневосточный и Южный федеральные округа.

В ПФО, который занял второе место, показатель нераспроданных новых квартир вырос до 7,4% (с 10,6 млн кв. м. в июле до до 11,4 млн кв. м. в сентябре).

Эксперты отмечают, что рост нераспроданного жилья в новостройках происходит на фоне снижения темпов продаж застройщиками. Данный факт, в свою очередь, связан, в том числе, и с отменой программы льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки на новостройки завершилась в России.