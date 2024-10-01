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Экономика

ПФО вошел в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках

17 октября 2024 09:52  [147] Экономика

Приволжский федеральный округ вошел в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках после отмены льготной ипотеки в июле.

Как сообщает РБК, в топ-3 также вошли Дальневосточный и Южный федеральные округа.

В ПФО, который занял второе место, показатель нераспроданных новых квартир вырос до 7,4% (с 10,6 млн кв. м. в июле до до 11,4 млн кв. м. в сентябре). 

Эксперты отмечают, что рост нераспроданного жилья в новостройках происходит на фоне снижения темпов продаж застройщиками. Данный факт, в свою очередь, связан, в том числе, и с отменой программы льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки на новостройки завершилась в России.

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Теги:
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