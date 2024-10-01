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Происшествия

Почти 290 "пьяных" ДТП произошло в Нижегородской области с начала года

17 октября 2024 11:22  [103] Происшествия

В Нижегородской области с начала года зарегистрировано 293 ДТП, которые произошли из-за управления автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

В результате этих автоаварий 55 человек погибли, а 403 получили травмы.

Кроме того, после обращений на номер "112" в регионе было задержано 476 водителей в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово.

 

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Теги:
ГИБДД ДТП
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