Почти 290 "пьяных" ДТП произошло в Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области с начала года зарегистрировано 293 ДТП, которые произошли из-за управления автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает НТА-Приволжье.
В результате этих автоаварий 55 человек погибли, а 403 получили травмы.
Кроме того, после обращений на номер "112" в регионе было задержано 476 водителей в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово.
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