Почти 290 "пьяных" ДТП произошло в Нижегородской области с начала года Происшествия

В Нижегородской области с начала года зарегистрировано 293 ДТП, которые произошли из-за управления автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

В результате этих автоаварий 55 человек погибли, а 403 получили травмы.

Кроме того, после обращений на номер "112" в регионе было задержано 476 водителей в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово.