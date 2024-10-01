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Общество

Участник СВО из Нижегородской области погасил 400 тысяч рублей долга

17 октября 2024 11:49  [118] Общество

Участник специальной военной операции из Нижегородской области погасил 400 тысяч рублей различных задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, житель Пильнинского района накопил 24 неоплаченных штрафа ПДД на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Впоследствии судебным приставом было установлено, что гражданин отправился исполнять долг перед Родиной в зону специальной военной операции, участие в которой повлияло на сознательность должника. Мужчина, получив полагающиеся военнослужащему выплаты, погасил задолженности в полном объеме, в том числе исполнительский сбор в размере 24 тыс. рублей. 

В ГУ ФССП региона напомнили, что все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, включая тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства. Исключением, согласно действующему законодательству, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее сообщалось, что нижегородец оплатил свыше 900 тысяч долгов, чтобы не лишиться квартиры.

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Теги:
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