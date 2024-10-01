Останцы Триумфальной арки 1896 года в Нижнем Новгороде планируется музеефицировать Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Останцы Триумфальной арки 1896 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода планируется музеефицировать, поместив их под стекло. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Эксперты обнародовали результаты исследования найденных, предположительно, останцев Триумфальной арки, построенной к приезду в наш город Императора Николая II в 1896 году.

"Сегодня на месте их обсудили. Эксперты пришли к выводу, что найденные конструкции с высокой вероятностью являются фундаментом одной из опор арки. Совокупность историографических, натурных исследований и трехмерного компьютерного моделирования позволила сделать вывод о подлинности останцев Триумфальной арки", - рассказал Шалабаев.

Конструкции выполнены из керамического полнотелого кирпича дореволюционной техники перевязки. По результатам материаловедческой экспертизы выяснилось, что часть кладки относится к дореволюционному периоду. Однако есть и более поздние материалы, указывающие на возможные ремонтные работы в советское время.

"Теперь наша задача должным образом сохранить это сокровище. Как одна из идей – музеефицировать останцы, поместив их под стекло. Здесь предстоит большая работа со специалистами. Однако мы не отказываемся от идеи строительства новой Триумфальной арки, повторяющей своего "предка" XIX века. По задумке, она разместится рядом", - сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, элементы Триумфальной арки XIX века обнаружили во время земляных работ на улице Советской в Канавине в середине августа.