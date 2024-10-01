Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям "Единой России" Политика

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Задачам по подготовке к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы "Единой России" была посвящена встреча Дмитрия Медведева и руководителей региональных исполкомов партии. Открывая ее, председатель "Единой России" подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила электоральные позиции, а общество показало консолидацию вокруг президента.

"Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди – кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно", - сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для этого необходимо более активно работать с избирателями.

"Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных главой государства и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах", - отметил председатель партии.

"Единой России" предстоит также закреплять свои позиции в регионах и муниципалитетах.

"Вести контроль над формированием бюджетов всех уровней – действительно одна из ключевых задач для правящей партии. Именно для того, чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном", - указал Дмитрий Медведев.

По его словам, "Единая Россия" сейчас уже является лидером на многих направлениях. Это касается, в том числе, цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования.

"Мы уже не мыслим политической жизни без предварительного голосования. Реализация этих проектов во многом ложится на региональные исполнительные комитеты, - сказал председатель партии.

Помимо этого, максимальной вовлеченности руководителей региональных исполком требуют и другие задачи. В частности, по достижению целей СВО.

"Руководители исполкомов "Единой России" отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи, за ее доставку в новые регионы нашей страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить за эту работу. Ее нужно продолжить", - поручил Дмитрий Медведев.

Еще одна задача – привлечение молодежи и гражданских активистов в партийную жизнь и обновление рядов "Единой России".

"Любая партия, любая политическая сила развивается в том случае, если она способна обновляться. Нужно внимательным образом следить, чтобы наши коллеги, даже которые не добились пока впечатляющих результатов, понимали, что их будущее связано с "Единой Россией", - отметил Дмитрий Медведев.

Особое внимание он поручил уделять взаимодействию с первичными отделениями партии.

"Лучшие секретари первичек, сотрудники этих структур всегда видят сотрудничество с вышестоящими партийными структурами, как шанс для роста. Это абсолютно нормально. Это потенциал для развития всей партии, причем очень надолго, потому что именно в первичных отделениях идет вся партийная жизнь. Самое главное, там "живут" люди, которые являются избирателями "Единой России", - пояснил Дмитрий Медведев.

В заключение председатель партии отметил, что решение этих задач является важным при подготовке к избирательной кампании 2026 года.

"Времени остается немного. И нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы. "Единая Россия" уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем съезде партии, который запланирован на 14 декабря", - сообщил Дмитрий Медведев.

2025 и 2026 годы не будут легкой прогулкой, какими бы высокими ни казались нынешние рейтинги партии, подчеркнул, в свою очередь, врио секретаря

Генсовета Владимир Якушев.

"Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приемные председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром", - сказал он.

Залог эффективной работы – постоянный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, считает Владимир Якушев.

"Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок", - заключил врио секретаря Генсовета.

Как отметил по итогам встречи руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов, время требует от всех нас особой мобилизации и повышенной ответственности.

"Перед нами стоит важная задача: не только сохранить потенциал и набранный темп, но и приумножить, нарастить их. Руководство обозначило свое видение работы партийных структур в предстоящем избирательном цикле. В первую очередь, это работа на земле, выстраивание эффективной работы местных отделений и первичных организаций, поддержка инициативы секретарей первичек. Необходимо давать больше возможностей и помогать тем, кто активен и хочет развиваться на партийных площадках. Также отмечена необходимость системного подхода к партийным проектам, в целеполагании которых – и достижение задач партии, и реализация народной программы", - сказал руководитель исполкома.