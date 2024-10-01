Изменения внесены в структуру правительства Нижегородской области Политика

В структуру правительства Нижегородской области внесены изменения, которые затронули несколько блоков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, в блок заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова переведено управление по труду и занятости населения. Это связано с необходимостью продолжать развитие служб занятости и реализацию кадровой стратегии в регионе с учетом изменяющихся экономических показателей в разных отраслях.

В блок заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна переходит заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин и АНО "Областное кадровое агентство" ("ОКА"). Изменения в структуре связаны, в частности, с тем, что иностранные инвесторы проявляют интерес к реализации проектов на территории региона и заинтересованы в применении действующих мер поддержки бизнеса – и по линии министерства промышленности, торговли и предпринимательства, и со стороны Корпорации развития Нижегородской области. Кроме того, иностранные граждане, готовые переезжать в регион, - зачастую профессионалы в своей области, и их необходимо интегрировать в экономику, помочь им реализовать имеющиеся навыки.

В блок заместителя губернатора Андрея Гнеушева переведено Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области. Это решение связано с тем, что деятельность ГУ ЗАГС непосредственно связана с укреплением института семьи, в том числе при реализации отдельных инициатив и проектов в этой сфере.

Также в блок Андрея Гнеушева включена автономная некоммерческая организация "Институт демографического развития", работа которой направлена на развитие региональной демографической политики, анализ, мониторинг и разработку комплекса мер по улучшению демографической ситуации. Напомним, что работа Института выстраивается во взаимодействии с министерством социальной политики области, деятельность которого также курирует Андрей Гнеушев.

Новая структура правительства предполагает переименование регионального министерства кадровой политики в министерство кадровой политики правительства Нижегородской области.

Кроме того, предусмотрено преобразование департамента региональной безопасности в министерство региональной безопасности в связи с расширением задач ведомства в современных условиях. Министерство будет по-прежнему курировать заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.

В ведении блока заместителя председателя правительства Нижегородской области Игоря Зотова появилось АНО "Нижегородское землячество", основная задача которого – продвижение региона в Москве и привлечение выехавших в столичный регион земляков к проектам улучшения на территории их малой родины.