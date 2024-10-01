Обновленный кампус филиала НИТУ МИСИС открылся при поддержке ОМК в Выксе Общество

Фото: ОМК, Кирилл Макаров

В Выксе Нижегородской области после капитального ремонта, который выполнили при поддержке ОМК, открыли кампус выксунского филиала университета науки и технологий "МИСИС". В четырехэтажном здании для студентов и будущих абитуриентов расположили общежитие на 88 мест, компьютеризированные классы и учебные аудитории. Уличный художник из Владивостока Миша Vert Утеев нанес на его фасад мурал, который посвятил взаимодействию человека и технологий.

Здание общежития выксунского филиала МИСИСа коридорного типа перестроили в комфортный и современный четырехэтажный кампус, где будут проживать 88 учащихся. На двух верхних этажах для студентов оборудовали удобные двухкомнатные блоки, в блоке – свой санузел, каждая комната рассчитана на двух студентов. Позаботились и о студентах с семьями: у каждой семьи – будет отдельная комната. На жилых этажах оборудовали по две кухни с современной мебелью и техникой. На первом и втором этажах здания открыли классы с компьютерами и несколько аудиторий для самостоятельной учебной подготовки, здесь же расположилась библиотека, студенческий Совет и место для отдыха с мягкими сидениями, чтобы студенты могли неформально пообщаться между занятиями.

Студенты выксунского филиала МИСИСа после выпуска будут работать на заводе ОМК в Выксе, осваивать робототехнику, компьютерное зрение и цифровой ум. Поэтому мурал современного художника из Владивостока Миши Vert Утеева, который на фасаде здания создало бюро "Большое искусство", отражает интеллектуальный и инновационный подход ОМК к профессиям в металлургии и миссию университета "МИСИС": создавать сообщество профессионалов, меняющих будущее.

Общая сумма вложений в обновление кампуса выксунского филиала МИСИСа составила 153 млн рублей. Министерство науки и высшего образования России направило 100 млн рублей, еще 41 млн рублей вложил МИСИС. В свою очередь ОМК, на заводе которой, в том числе будут работать выпускники филиала, направила 12 млн рублей на покупку мебели для жилых комнат и учебных аудиторий, а также на оборудование одного из компьютерных классов. Создание мурала курировал благотворительный фонд "ОМК-Участие".

"Деятельность выксунского филиала университета "МИСИС", созданного в 2002 году по инициативе и при поддержке города и ОМК – нашего ключевого бизнес-партнера, направлена на решение научных задач и удовлетворение кадровых запросов ведущих работодателей региона. Эксперты ОМК принимают активное участие в разработке, реализации и оценке образовательных программ. Совместно мы ведем прикладные исследования в интересах компании, организуем практики и стажировки для студентов, реализуем социальные и инфраструктурные проекты. Реконструкция кампуса выксунского филиала НИТУ МИСИС стала возможной при поддержке Минобрнауки России и ОМК", – отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, которая участвовала в торжественной церемонии открытия кампуса вуза в Выксе.

"Наша цель – обеспечить Выксе статус одного из лучших центров инженерного образования. Для этого мы создаем непрерывную систему обучения. Начинаем с профориентации в школах, продолжаем в колледже по высоко востребованным специальностям, как у нас на предприятии, так и в других сферах города. Далее выпускники поступают в вузы, в том числе в выксунский филиал МИСИСа, а мы поддерживаем их стипендиями и интересными задачами. Когда ребята приходят к нам работать, то учеба продолжается на рабочих местах и корпоративном университете компании", – сказала на открытии директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова.

"Мы убеждены, что выксунский завод ОМК будет успешно развиваться только если на наши производства будут приходить профессиональные сотрудники. Открытие обновленного кампуса выксунского филиала университета "МИСИС" – часть нашей совместной работы, которая создает в Выксе широкие возможности для отличной учебы, хорошей карьеры и жизни в целом", – подчеркнула президент ОМК Наталья Еремина.