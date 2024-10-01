Энергетики Эн+ презентовали в Гордуме программу реконструкции системы водоснабжения Автозаводского района до 2028 год Общество

Генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в холдинг Эн+) Виталий Гаврюшенко на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству выступил с докладом об обеспечении жителей горячей и холодной водой. Он доложил о тех работах, которые были выполнены компанией в предыдущие годы для повышения качества поставляемой воды, и презентовал комплексную программу реконструкции системы горячего водоснабжения Автозаводского района, разработанную совместно со специалистами Казанского государственного энергетического университета. Реализация программы рассчитана до 2028 года.

Напомним, что предприятия холдинга снабжают горячей водой более 300 тыс. жителей, 47 школ, 90 детских садов, более 20 больниц и поликлиник Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.

Основной отличительной особенностью системы горячего водоснабжения в Автозаводском районе является однотрубное исполнение с отсутствием циркуляции, что приводит к образованию тупиковых участков, где возможно ухудшение качества горячей воды по таким показателям, как температура и запах.

В рамках программы запланирована модернизация системы, включающая полный переход кварталов на двухтрубную схему с подающими и циркуляционными трубопроводами и строительством тепловой насосной станции с обязательной установкой теплообменного оборудования. Это позволит ликвидировать застойные участки и выйти на нормативные температурные параметры ГВС.

С 2017 по 2023 год, согласно дорожной карты, уже реконструирована система горячего водоснабжения от 9 тепловых насосных станций, построено более 13 км циркуляционных трубопроводов, смонтировано теплообменное и насосное оборудование, работающее в автоматическом режиме на 9-ти насосных станциях, запущена новая тепловая насосная станция в Соцгороде. Благодаря данным мероприятиям нормативными параметрами горячей воды обеспечены 103 жилых дома и 18 социальных объектов.

"В 2024-2025 годах работы будут продолжены. Уже выполнен проект циркуляционных водопроводов от тепловой насосной станции в Соцгороде до жилых домов на проспектах Ильича и Молодежном, строительство запланировано на следующий год. Это позволит значительно улучшить качество предоставляемых услуг еще на 41 жилом доме, 2 больницах, 2 детских садиках, 2 школах. До 2028 года в планах строительство более 12 км циркуляционных трубопроводов ГВС и 4-х новых насосных станций. Нормативными параметрами горячей воды будут обеспечены еще 83 многоквартирных жилых дома и социально значимые объекты. Прогнозируем, что во всех переключенных на двухтрубную систему домах жалобы на параметры горячей воды будут отсутствовать", - рассказал Виталий Гаврюшенко.

Более 120 млн рублей за последний год вложила компания и в повышение качества горячей воды по органолептическим показателям – запаху и мутности. В частности, был организован оперативный мониторинг показателей качества, оборудованы дополнительные пробоотборные точки в 21 насосной станции и в 18 жилых домах. Проводятся гидропневматические промывки сетей горячей воды в застойных зонах и дезинфекция трубопроводов. На Автозаводской ТЭЦ введена в эксплуатацию установка подщелачивания с контролем водно-химического режима ГВС, в том числе, по водородному показателю рН, а на Автозаводской водопроводной станции установлена система автоматического контроля показателей качества воды.

Комплексная работа уже сейчас дала видимые результаты: за 2024 год обращений от потребителей по запаху воды зафиксировано не было, количество обращений по температуре воды снизилось в два раза.

Информацию по сокращению количества жалоб подтвердил заместитель председателя комиссии городской Думы Владимир Аношкин, а депутат городской Думы Мария Кузнецова от имени жителей Автозавода выразила благодарность ресурсоснабжающей организации за улучшение качества воды.