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Бизнес

Почти 53,5 млн рублей направят на субсидии нижегородским предприятиям НХП в 2024 году

18 октября 2024 08:26  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 53,5 млн рублей выделено из регионального бюджета на предоставление субсидий субъектам народных художественных промыслов (НХП) в текущем году. Как сообщили в нижегородском Минтуризма, средства будут направлены на то, чтобы помочь местным предприятиям отрасли увеличить объёмы производства.

Согласно информации, отбор на предоставление субсидий стартовал 17 октября и продлится до 31 октября включительно. Мера поддержки реализуется в рамках региональной госпрограммы "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области".

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что народные художественные промыслы являются неотъемлемой частью культурного кода и традиционного наследия России.

"Для нас важно поддерживать предприятия и мастеров, развивать традиционные места бытования промыслов, перенимать лучшие креативные практики. Сегодня в нашем регионе создана комплексная система мер государственной поддержки организаций народных художественных промыслов. Нам необходимо не только сохранить, но и приумножить существующий потенциал предприятий. Предоставление субсидий – действенный инструмент, помогающий достигать этой цели", – отметил он.

Отборы на предоставление субсидий субъектам НХП проводятся в регионе с 2018 года. Так, например, в 2023 году поддержку на развитие получили 10 предприятий отрасли, на эти цели было выделено 46 млн рублей.

В рамках отбора 2024 года производители смогут компенсировать затраты на развитие товаропроводящей сети, модернизацию производственных мощностей, стимулирующие выплаты молодым специалистам, доплаты сотрудникам-наставникам, электроэнергию и газоснабжение предприятий, приобретение сырья, расходных материалов и инструментов.

Заявки на участие в отборе принимаются на сайте "Единой платформы предоставления субсидии Нижегородской области". Итоги будут опубликованы не позднее 18 декабря 2024 года. Подробная информации о порядке проведения отбора доступна на сайте Минтуризма по ссылке: https://mintour.nobl.ru/activity/62401/.

Напомним, активное развитие креативных территорий, в том числе мест традиционного бытования народных художественных промыслов, ведётся в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Национальный проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

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Теги:
НХП Субсидии Туризм
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