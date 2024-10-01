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Культура и отдых

Хор ветеранов АПЗ "Легенда" одержал очередную творческую победу

18 октября 2024 13:36  [106] Культура и отдых

"Вместе интересно" - под таким названием в Центре культурного развития Арзамаса прошел зональный этап конкурса, который проводит Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России".

Как сообщает пресс-служба АПЗ, хор ветеранов Арзамасского приборостроительного завода "Легенда" представлял Арзамасский муниципальный округ и занял на конкурсе третье место.

Цель творческого проекта – вовлечение представителей разных поколений в совместную деятельность, поддержка интереса к песенному наследию России. Конкурсные прослушивания уже прошли во многих городах области и вот настал черед Арзамаса, куда приехали лучшие коллективы Ардатовского, Вознесенского, Дивеевского, Сосновского и Шатковского районов. 

Начался конкурс с кулинарного состязания «Веселый погребок». В фойе участники накрыли столы с различными угощениями. Наши ветераны сделали упор на русскую кухню. Они приготовили в русской печи картошку с мясом и тушеную капусту, наварили пельменей, напекли блинов, на десерт – запеченые яблоки. Дополнили стол зимние заготовки, мед, яблоки и даже свежая клубника! А украшением стали пироги от заводского комбината питания – маленькие с мясом, капустой и большой с вишневой начинкой. 

Музыкальная часть конкурса прошла на сцене. Коллективы представили по два номера, которые оценивало профессиональное жюри. Хор "Легенда" исполнил две песни – "Я люблю тебя Россия" и "Ой, ты, звонкая гармошка" и по итогам занял третье место. 

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Артур Баранов

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