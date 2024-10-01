Питание более 70 школьных столовых Нижнего Новгорода проверили депутаты Гордумы Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

17 октября состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Инны Ванькиной. В мероприятии приняли участие заместитель спикера городской Думы Николай Сатаев.

Члены комиссии рассмотрели восемь вопросов, в том числе обсудили результаты проведенного депутатами мониторинга школьного питания.

В адрес депутатского корпуса поступило обращение от родителей нижегородских школьников с жалобами на некачественное питание в школах города. На его основании в целях выявления и устранения возможных недостатков председателем городской Думы Нижнего Новгорода Евгением Чинцовым было инициировано проведение специального мониторинга на всех избирательных округах. В проверке образовательных учреждений приняли участие почти все депутаты.

Роман Пономаренко сообщил, что во время выездов общался с учениками разных классов и школ своего округа №3 и практически все отметили, что питание вкусное и разнообразное.

По оценке депутата по округу №10 Оксаны Смолиной, на сегодняшний день процесс питания в школах достаточно прозрачный, меню на каждый день присылают родителям в личных кабинетах, регулярно проводится родительский контроль, если имеются какие-то претензии, руководство школ всегда оперативно реагирует. Регулярные выездные проверки проводятся специалистами городского департамента образования.

Как отметила Инна Ванькина, депутаты посетили школы на своих округах, попробовали завтраки и обеды. Школьное питание оценивалось по таким критериям, как температура, свежесть, вкус, сбалансированность и эстетика подачи блюд. Небольшие недочеты, по словам депутатов, в отдельных случаях встречаются, как, например, в одной из школ по округу №27. Однако вопросы больше не к качеству питания, а к условиям соблюдения температурного режима при раздаче готовых блюд.

"Вопрос школьного питания имеет два аспекта. С одной стороны, дети не любят питаться сбалансировано, они предпочитают чипсы, снеки, газировку. Омлет, каша, суп — это блюда, которые дети всегда едят с уговорами и разъяснениями. Поэтому на вопрос родителей к детям: "как тебе школьное питание", ответ – "мне не нравится" - это ответ не совсем по существу. Поэтому сами попробовали блюда в школьных столовых и убедились, что вкусно!", - рассказала председатель постоянной комиссии.

Всего было проверено более 70 учреждений. Все школьные столовые получили оценку "удовлетворительно".

"Основной вывод мониторинга питания в школах – еда вкусная и соответствует нормам СанПин, но дети не привыкли есть «правильную» еду и их нужно к этому приучать нам – родителям. Но все же, депутатским корпусом решили держать эту тему на постоянном контроле, чтобы в дальнейшем школьное питание становилось разнообразнее", – подвела итоги мониторинга Инна Ванькина.