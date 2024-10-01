Россельхознадзор ограничил ввоз дынь, томатов и пшеницы из Казахстана Общество

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Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз некоторых продуктов из Казахстана. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на соответствующее решение ведомства.

Речь идёт о пшенице, чечевице, семенах льна, томатах, перцах и дыне.

"При этом допускается транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения", — добавили в Россельхознадзоре.

Согласно информации, данное решение принято из-за непринятия мер компетентными органами Казахстана с целью обеспечения фитосанитарной безопасности в России.