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Общество

Россельхознадзор ограничил ввоз дынь, томатов и пшеницы из Казахстана

17 октября 2024 18:33  [131] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз некоторых продуктов из Казахстана. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на соответствующее решение ведомства.

Речь идёт о пшенице, чечевице, семенах льна, томатах, перцах и дыне.

"При этом допускается транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения", — добавили в Россельхознадзоре.

Согласно информации, данное решение принято из-за непринятия мер компетентными органами Казахстана с целью обеспечения фитосанитарной безопасности в России.

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Теги:
Импорт Карантин Россельхознадзор
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