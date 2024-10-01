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Общество

Юрий Шалабаев: "Для любого муниципалитета дороги - это важнейший элемент инфраструктуры"

20 октября 2024 10:05  [81] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днём работников дорожного хозяйства.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Поздравляю нижегородских специалистов!

Для любого муниципалитета дороги - это важнейший элемент инфраструктуры, напрямую влияющий на комфорт его жителей, инвестиционную привлекательность и устойчивое развитие. 

За последние четыре года в Нижнем Новгороде по разным проектам было отремонтировано свыше 220 км дорог и тротуаров, включая крупные магистрали. Построены новые дороги, соединяющие жилые комплексы "Анкудиновский парк", "Новая Кузнечиха", скоро откроется дополнительный въезд в ЖК "Окский берег". 

Дорожные специалисты работают круглый год. Помимо строительства и ремонта, важное значение для города имеет еще и содержание дорог. 
Грядущей зимой профессиональная готовность дорожников будет особенно важна. Уверен, что они, как всегда, проявят высокое мастерство и преданность делу, помогая городу справляться с любыми испытаниями непогоды. 

Желаю работникам дорожного хозяйства здоровья и сил в нелёгком труде! Спасибо за то, что делаете для нашего Нижнего Новгорода!" - сказал мэр.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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