"Авито" и Банк ДОМ.РФ планируют запустить электронную ипотеку Бизнес

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о совместной работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка.

Проект предполагает, что заемщик сможет выбрать кредитную организацию в ипотечном сервисе "Авито Недвижимости" и подать заявку на ипотеку без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов.

Подача заявки станет возможной при авторизации на "Авито" через портал "Госуслуги", после чего все необходимые сведения автоматически поступят в банк из цифрового профиля гражданина.

Заявка может быть подана на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома или индивидуального жилищного строительства, с выбором земельного участка и подрядчика. Кредитная документация будет подписана онлайн на стороне банка — с помощью электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ.

Предполагается, что после реализации проекта новый ипотечный сервис позволит быстро и просто сформировать нужный пакет документов для подачи на жилищный кредит. Важно и то, что большинство этапов сделки по покупке недвижимости будут реализованы в рамках одной платформы.

"С помощью наших сервисов и технологий мы предлагаем пользователям Авито уникальный клиентский путь оформления ипотеки, который позволит провести такую значимую сделку, как покупка недвижимости, бесшовно — без посещения банка и за несколько минут", — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.