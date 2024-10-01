Эксперт-мониторинг событий с 4 по 18 октября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Урегулирование конфликта вокруг Украины должно проходить на наших условиях", "О неопределённости приоритетов российской научной политики в области публикации результатов отечественных исследований", "Муниципальная реформа: нижегородское измерение".

Федеральная тема – Урегулирование конфликта вокруг Украины должно проходить на наших условиях

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов считает, что по мере развития успехов ВС РФ на украинском фронте и ростом эскалации по линии Россия — НАТО на Западе всё чаще слышны предложения о заморозке конфликта на Украине.

"Подход Запада в данном вопросе таков: заморозка конфликта по линии фронта, при этом суверенитет России над контролируемыми ею территориями не признаётся, а оставшаяся часть Украины вступает в НАТО. Причем подается это как единственный реалистичный план прекращения боевых действий на Украине. Далее Запад будет вести игру вдолгую, выбирать удобный исторический момент, чтобы подобрать под себя и контролируемую Россией территорию.

Кроме того, потеря части территории породит на Украине прочные реваншистские настроения, что позволит Западу уверенно манипулировать этим русофобским проектом и дальше.

Надо заметить, что и китайско-бразильский вариант урегулирования (группа "Друзья мира") толкает ситуацию в данном направлении, несмотря на партнёрские отношения России с его главным инициатором в лице Китая.

Официальный Киев категорически отрицает подобный сценарий (как и влиятельная "партия войны" на Западе), и как взбесившийся принтер выдает один за другим то "планы мира", то "планы победы", очередной был представлен на этой неделе, но авторитетные западные СМИ пишут, что в Киеве все же рассматривают вариант прекращения войны без выхода на "границы 1991 года".

Исходя из резко участившихся заявлений и публикаций о необходимости "смены концепции" в западных медиа, в США, Британии и ЕС далеко не все согласны с некогда заявленной "войной до последнего". И эта разница во взглядах может иметь крайне серьезные последствия для украинской власти, если она продолжит настаивать на войне "до победного конца", а ход событий на поле боя приведет к дальнейшему ухудшению позиций ВСУ и, соответственно, к ухудшению переговорной позиции Киева. Уже сейчас тон публикаций в западных СМИ по отношению к Зеленскому становится все более критическим. Особенно после недавнего его визита в США, где он не смог решить основные вопросы, с которыми он туда приехал. Вернее, Байден не решил ничего конкретного во время визита Зеленского. Потом были ожидания, что обсуждение стратегии пройдет во время визита президента США в Германию, где он должен был встретиться с западными лидерами, а также, вместе с Зеленским, принять участие в заседании "Рамштайна". Однако, заседание было отменено якобы из-за надвигающегося на США урагана. Было ли это реальной или формальной причиной не ехать в Германию обсуждать новую стратегию по Украине — непонятно, но сама расстановка приоритетов показательна, ураган во Флориде куда важнее продолжающегося военного конфликта на Украине. На этой неделе Байден планирует встретиться в Берлине с Шольцем, Макроном и Стармером, чтобы обсудить ситуацию на Украине, но опять же без Зеленского, что подтверждает - в Белом доме хотят избежать рискованных шагов на украинском направлении, несмотря на все уговоры и требования со стороны Киева.

Частота призывов в СМИ определиться с новой концепцией окончания войны на Украине связана и с приближением выборов в США. Не исключено, что западные элиты таким образом пытаются еще до ухода Байдена с поста президента утвердить обновлённую стратегию Запада в отношении Украины, чтоб новый президент не смог ее быстро "откатить" назад. А как известно, Трамп настаивает на скорейшем окончании военного конфликта по линии фронта. Харрис же, вероятно, будет следовать прежней линии администрации Байдена.

При этом, однако, единой позиции какой может быть эта стратегия в Вашингтоне, в Лондоне и в ЕС пока нет. Если одни призывают вести дело к окончанию войны по линии фронта, то другие настаивают не только на продолжении войны, но и на поднятии в ней ставок: дать разрешение на удары дальнобойными ракетами по РФ, и официально пригласить Украину к вступлению в НАТО. Что может свести к минимуму вероятность любых результативных переговоров с Россией об окончании войны, даже если к власти придет Трамп с его обещаниями договориться с Зеленским и Путиным за 24 часа. Плюс — риски прямого столкновения НАТО и РФ, а предупреждения об этом регулярно идут из Москвы.

Похоже, что немалую роль на резко выросшее миролюбие запада в этот раз сыграли однозначное предупреждение президента Путина и изменение ядерной доктрины РФ. Запад, который привык не верить словам представителей администрации РФ, в этот раз реально напрягся - глобалистские СМИ резко сменили методичку. И дальнейшее развитие событий будет зависеть от твердости нашей позиции.

Несомненно Россия будет обсуждать и продвигать свою позицию во время саммита БРИКС в Казани среди стран не западного мира.

Без контроля над всей территорией Украины ни о какой победе России и речи быть не может. Более того: сохранение русофобского проекта "Украина" пусть и в урезанном виде будет являться стратегическим поражением России, поскольку борьба на самом деле идет не с киевским режимом и вовсе не за территорию Донбасса, а с Западом за контроль даже не над территорией Украины, а всего постсоветского пространства. Сохранение даже части территории Украины под контролем Запада превратит ее в точку сборки всех антироссийских сил на постсоветском пространстве и укрепит их в уверенности, что с помощью Запада России можно успешно противостоять. Кроме того, длительное по времени СВО может породить в Закавказье и Средней Азии мнение о слабости России. Если же результаты боевых действий будут ограничены условиями Запада, это мнение перерастет в уверенность.

Безусловно, успех переговоров с Западом зависит от крепости нашей позиции, разговаривать о мире мы можем только на наших условиях, которые смогут обеспечить нашу стратегическую безопасность, ради которой всё и начиналось".

Федеральная тема – О неопределённости приоритетов российской научной политики в области публикации результатов отечественных исследований

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что в научном сообществе России растет напряженность в связи с порядком научных публикаций в зарубежных журналах.

"20 сентября 2024 года стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет запретил своим сотрудникам публиковаться в издательстве Elsevier, которое связано с работой систем научного цитирования WEB of Science и Scopus. Запрет объясняется "этическими нормами в научной деятельности" и "противодействием недружественной политике издательства Elsevier, направленной на финансовую поддержку Украины за счёт средств российских авторов". Событие отражает присутствие неопределённости приоритетов российской научной политики в области публикации результатов отечественных исследований. Платформенная ситуация связана с вопросом о форме научного взаимодействия России и других стран мира в области научных публикаций. В СССР существовал механизм прямого доступа уполномоченных институций: советская сторона, в лице специально уполномоченных организаций, - в частности, это был Институт научной информации по общественным наукам при Академии наук СССР, который выпускал реферативные обзоры иностранных публикаций, - непосредственно изучала научные публикации иностранных научных изданий. Западные советологи непосредственно изучали публикации советских изданий, приобретая оригиналы советских журналов и монографий, находящихся в открытой печати. То же касалось и публикаций по естественно-научным и техническим специальностям.

После распада СССР принимается ориентир на расширение доступа отечественных учёных к публикациям иностранных издательств. К 2000-м гг. на уровне российской научной политики этот ориентир преобразуется в приоритет "индекса цитирования": необходимо добиваться повышения индекса научного цитирования отечественных авторов в западных научных журналах. С этим приоритетом произошла гипер-коммерциализация механизма публикации научных текстов потому, что ориентировала на публикацию в журналах с высоким рейтингом цитирования на Западе, за который достаточно заплатить. Официальным индикатором качества научного материала является не само содержание текста, а рейтинговый статус западного журнала, в котором он опубликован. Другими словами, российская государственная научная политика отказалась от собственной индикации качества научного материала и заимствовала, "купила" западную систему индикации. В результате создана каскадная система официально-престижных мест для публикации, - журналы системы WEB of Science и Scopus, иностранные и российские, - и создаётся каскадная, многоуровневая система продажи этих престижных мест авторам научных материалов. В этой системе "высокий рейтинг цитирования" достигается покупкой престижного места для публикации. При этом ценность научного содержания не столь существенно.

С 2014 года, с появлением антироссийских санкций публикационная система Запада стала реагировать на содержание публикаций: в социальных науках приветствуется критика России и не принимается критика Запада. Поэтому конфликт интересов России и Запада в сфере публикационной научной политики становится новой реальностью современной науки, и необходимо менять нашу научную политику в этой области. Для этого необходимо вернуться к параметрам платформенного механизма взаимодействия научных публикаций России и Запада. Первичным звеном публикационной системы должны стать отечественные издания, отечественные индикаторы качества научных публикаций. Публикацию в иностранных журналах целесообразно перестроить на основе механизма, когда иностранный журнал покупает право на публикацию статьи, опубликованной в России, необходимо "публикации в иностранных изданиях" вывести из числа приоритетных индикаторов научной деятельности.

Отечественная система индикации научного цитирования должна быть отделена от иностранных систем, обмен базами данных об индексах цитирования может регулироваться соответствующими взаимовыгодными договорами, а каскадную систему покупки престижных мест для публикации научных материалов необходимо отменить".

Региональная тема – Муниципальная реформа: нижегородское измерение

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что в свете последних федеральных законодательных инициатив, направленных на ликвидацию в стране двухуровневой системы местного самоуправления и сохранение только одной модели муниципального управления – одноуровневой, следует отметить, что в Нижегородской области муниципальная реформа осуществляется, что называется "с опережением графика".

"В соответствии с общей концепцией предлагаемого законопроекта в срок до 2028 года все городские и сельские поселения должны полностью утратить субъектность, а их представительные и административные органы будут ликвидированы. Данная реформа направлена на укрупнение муниципалитетов с целью повышения оперативности управления и исключения спорных моментов, связанных с разграничением полномочий. Принятие нового закона, по сути, завершает реформу, начавшуюся в 2020 году. Тогда в Конституцию РФ были внесены изменения, закрепившие понятие единства системы публичной власти. В соответствии с ними в 2021 году в России был принят закон об общих принципах организации публичной власти.

При этом важным фактом является то, что в Нижегородской области одноуровневая модель муниципального управления в целом уже реализована. В регионе образованы городские и муниципальные округа. В настоящее время происходит завершение данного процесса, связанное с упорядочением статуса муниципалитетов. Так, сегодня в регионе насчитывается всего 15 городских округов. До 1 января 2025 года планируется изменение статуса у девяти из них: Перевозского, Воротынского, Навашинского, Семеновского, Сокольского, Первомайска, Шахуньи, Чкаловска и Бора, их предполагается преобразовать в муниципальные, поскольку они не обладают критериями, необходимыми для данного типа округов. Также руководство Нижегородской области в лице губернатора Глеба Никитина инициировало внесение изменений в региональный закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления. Данный закон предлагается дополнить закреплением за муниципальными представительными органами права на участие в процедуре формирования местных администраций. На практике это означает приведение местного законодательства в соответствие с уже действующим федеральным.

Реализации муниципальной реформы также было посвящено состоявшееся 9 октября 2024 года в Нижнем Новгороде заседание рабочей группы Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе, на котором обсуждались вопросы муниципального управления, совершенствования деятельности органов местного самоуправления и их взаимодействия с иными органами публичной власти.

Нижегородская область обладает большим опытом в сфере развития муниципальной политики. Она относится к числу российских регионов, в которых действуют координационные структуры, обеспечивающие взаимодействие исполнительных органов государственной власти с органами местного самоуправления. Региональный совет Нижегородской области включает в себя представителей органов местного самоуправления, региональных властей и общественности. Для обеспечения обратной связи с населением в 12 крупных городах Нижегородской области созданы муниципальные центры управления (МЦУ), работа которых координируется Центром управления регионом (ЦУР) Нижегородской области.

Значительное внимание в регионе уделяется вопросам подготовки кадров для муниципальной службы. В области действует Корпоративный университет Правительства Нижегородской области (КУПНО), на площадке которого реализуются различные образовательные проекты. Так, 4 апреля 2024 года Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи открыл круглогодичный молодежный образовательный центр "ГосСтарт", основным направлением деятельности которого является подготовка специалистов в сфере государственной и муниципальной службы. Также следует отметить ряд флагманских проектов, реализация которых осуществляется региональными властями совместно с муниципалитетами Нижегородской области. Среди них можно отметить проект "Команда 52", в рамках которого на командной основе обучаются сотрудники муниципалитетов. Интересным проектом являются "Фабрики процессов", связанные с обучением принципам применения бережливого производства для оптимизации процессов и охватывающие по кустовому принципу все районы региона.

В целом, можно отметить, что нижегородский опыт тесного взаимодействия региона и муниципалитетов обеспечивает эффективное социально-экономическое развитие области. Реализация такого взаимодействия наиболее успешна в том случае, если она подкреплена наличием четкого правового поля, рабочих институтов, в том числе межведомственных и консультативных (примером является деятельность Регионального совета), а также совместной деятельностью в рамках ключевых проектов. Важным фактором успеха также выступает и регулярное обновление Стратегии развития региона, которая должна во многом определять горизонт планирования".