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Общество

Нижегородскому писателю Дмитрию Бирману вручили национальную премию

19 октября 2024 10:28  [119] Общество
фото: фестиваль им. М. Горького

фото: фестиваль им. М. Горького

Нижегородского писателя Дмитрия Бирмана удостоили национальной премии "Отцовское признание". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля им. М. Горького

Мероприятие было приурочено ко Дню отца и прошло 18 октября в Общественной палате Нижегородской области.

Премия вручается по инициативе Всероссийской общественной организации "Союз отцов". Ее лауреатами стали общественные деятели, внесшие значительный вклад в укрепление роли отца в семье, в развитие и пропаганду традиционных семейных ценностей.

Согласно информации, конкурсное жюри отметило литературные произведения Дмитрия Бирмана, в которых важная роль отведена семейным отношениям и роли отца в становлении личности ребенка.

Организаторы также отметили деятельность Дмитрия Бирмана, как организатора и председателя Оргкомитета Международного литературного фестиваля имени Максима Горького, ежегодно проходящего в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

Фестиваль собирает лучших писателей России. Его главная идея – пропаганда русского языка, литературы и традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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Теги:
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