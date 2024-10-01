Нижегородскому писателю Дмитрию Бирману вручили национальную премию Общество

фото: фестиваль им. М. Горького

Нижегородского писателя Дмитрия Бирмана удостоили национальной премии "Отцовское признание". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля им. М. Горького

Мероприятие было приурочено ко Дню отца и прошло 18 октября в Общественной палате Нижегородской области.

Премия вручается по инициативе Всероссийской общественной организации "Союз отцов". Ее лауреатами стали общественные деятели, внесшие значительный вклад в укрепление роли отца в семье, в развитие и пропаганду традиционных семейных ценностей.

Согласно информации, конкурсное жюри отметило литературные произведения Дмитрия Бирмана, в которых важная роль отведена семейным отношениям и роли отца в становлении личности ребенка.

Организаторы также отметили деятельность Дмитрия Бирмана, как организатора и председателя Оргкомитета Международного литературного фестиваля имени Максима Горького, ежегодно проходящего в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

Фестиваль собирает лучших писателей России. Его главная идея – пропаганда русского языка, литературы и традиционных российских духовно-нравственных ценностей.