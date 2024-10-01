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Общество

Перечень документов при оформлении компенсации стоимости молочных продуктов для детей сокращен в Нижегородской области

19 октября 2024 11:58  [133] Общество

Жители региона могут оформить ежемесячную денежную компенсацию стоимости молочных продуктов для детей онлайн на региональном портале «Госуслуги» или лично в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

При этом, сокращен не только перечень документов, но и срок предоставления услуги - с 17 до 10 дней.

Министерство социальной политики и региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг Нижегородской области усовершенствовали порядок предоставления этой услуги. Было изучено, как услуга предоставлялась ранее, и определено, какие действия и документы излишни при оформлении родителями такой компенсации.

«Задача нижегородского правительства – выстроить работу так, чтобы различные госуслуги предоставлялись жителям быстрее и качественнее. Количество документов должно быть сокращено до необходимого минимума – как, например, нам удалось сделать при оформлении через «Госуслуги» компенсации за молочные продукты для детей. Ранее жители должны были предоставить 13 документов. Сейчас же необходимые сведения запрашиваются органами соцзащиты населения самостоятельно, в рамках межведомственного взаимодействия. Онлайн необходимо прикрепить только скан заключения врача о переходе ребенка на искусственное вскармливание. Срок предоставления этой услуги мы сократили с 17 до 10 рабочих дней», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Если документы, удостоверяющие личность заявителя или ребенка, выданы иностранным государством, или требуется справка с места учебы о размере (отсутствии) стипендии, родители могут прикрепить электронные образы этих документов на региональном портале «Госуслуги».

Услугу также можно получить при личном посещении органов соцзащиты по месту жительства или в МФЦ в секторе пользовательского сопровождения.

«За получением услуги может обратиться один из родителей или законных представителей. При оформлении заявления в МФЦ необходимы только паспорт – для удостоверения личности родителя и заключение врача», - отметила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

Услуга предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу населения на детей первого года жизни и один прожиточный минимум в расчете на душу населения на детей в возрасте от одного года до двух.

В министерстве социальной политики отметили, что информация о принятом решении о выплате ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных специальных продуктов питания при направлении заявления через «Госуслуги» поступит заявителю в личный кабинет.

Услуга предоставляется по Нижегородской области, за исключением Нижнего Новгорода. Жители Нижнего Новгорода получают продукты молочной кухни по предписанию врача только в натуральном виде согласно месту регистрации.

Жители региона могут воспользоваться предварительной записью для получения различных услуг. Для этого необходимо подать заявку на портале МФЦ Нижегородской области либо обратиться в колл-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, что развитие оказания услуг через региональный портал «Госуслуги» Нижегородской области способствует решению задач нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

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Теги:
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