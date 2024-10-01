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Общество

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин проведет личный прием граждан 7 ноября

19 октября 2024 12:58  [75] Общество
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

7 ноября с 13.00 заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин проведет личный прием граждан. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Иван Каргин координирует работу исполнительных органов Нижегородской области по вопросам:

- реализации государственной политики в сфере строительства и промышленности строительных материалов;

- определения приоритетных направлений развития жилищного строительства;

- государственной поддержки людей, пострадавших от действий застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов;

- обеспечения переселения граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов жилищного фонда Нижегородской области;

- формирования и реализации государственной политики региона в сфере градостроительной и архитектурной деятельности, а также в области ценообразования в строительстве;

- обеспечения комплексного подхода при решении задач по устойчивому развитию территории области и входящих в нее муниципальных образований на основе территориального планирования;

- обеспечения комплексного развития транспортной и инженерной инфраструктуры Нижегородской области, перспективного градостроительного развития производственных и резервных территорий региона.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя председателя правительства Нижегородской области.

Для предварительной записи необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2. Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам: 8 (831) 439-04-98, (831) 430-96-39.

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Теги:
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