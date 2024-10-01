Нижегородцы могут получить финансовую поддержку проектов в сфере национальной политики Общество

фото: правительство Нижегородской области

Дом народов России при поддержке ФАДН России и АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" до 31 октября 2024 года включительно принимает заявки на конкурс лучших проектов в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации "Лучшее в общее". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В 2025 году конкурс направлен на сохранение, развитие и поддержку существующего языкового многообразия и поощрение работ по созданию условий и возможностей, обеспечивающих повышение интереса к сохранению и развитию языков народов Российской Федерации. Будут рассматриваться следующие проекты:

∙ направленные на поддержку и развитие языков в информационном и цифровом пространстве;

∙ научные проекты в области языкознания и лингвистики;

∙ направленные на вовлечение детей и молодежи в деятельность по сохранению, развитию и поддержке существующего языкового многообразия;

∙ направленные на популяризацию русского языка среди иностранных граждан.

Заявки принимаются по форме: https://forms.yandex.ru/u/66ab6eea2530c20603037d57/

Итоги конкурса будут подведены в рамках форума "Языковая политика в Российской Федерации" в декабре этого года.

Призерам конкурса будет оказана финансовая поддержка от Дома народов России на реализацию проектов.