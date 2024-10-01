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Происшествия

Восемь беспилотников сбили над Нижегородской областью ночью 20 октября

20 октября 2024 09:06  [1] Происшествия

Ночью 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы Нижегородской области отразили атаку украинских беспилотников на территории дзержинской промзоны. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Согласно информации, пострадали четверо сотрудников пожарно-спасательной части, расположенной на территории промпредприятия.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, все они получили легкие осколочные ранения. На месте ЧП им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Глеб Никитин уточнил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи киевский режим пытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам в семи регионах РФ. Так, всего было перехвачено и уничтожено 110 беспилотников.

Помимо Нижегородской, ещё 43 - в Курской области, 27 – в Липецкой области, 18 - в Орловской области, 7 – в Белгородской области, 6 – в Брянской области и один – в Московской области.

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Теги:
беспилотники СВО ЧП
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