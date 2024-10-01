Более 60 нижегородских работников дорожного хозяйства получили награды в честь профессионального праздника Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Накануне Дня работника дорожного хозяйства заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в Нижегородском кремле.

На мероприятии главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин вручил четырём дорожникам федеральные награды – благодарность министра транспорта РФ.

Кроме того, впервые были вручены региональные награды "Заслуженный работник дорожного хозяйства".

Напомним, звание Заслуженного работника дорожного хозяйства было присвоено десяти сотрудникам ГУАД, руководителям и рабочим подрядных организаций области - за значительный вклад в развитие дорожного хозяйства региона и достижение высоких показателей в этой сфере.

За заслуги в развитии транспортного комплекса региона звание Заслуженного работника транспорта присвоено также десяти кандидатам, среди которых - руководители Нижегородского метрополитена и компании "Водолёт", а также водители общественного транспорта.

Всего же различные награды в честь профессионального праздника получили более 60 работников дорожной отрасли Нижегородской области.

Поздравляя коллег с праздником, Сергей Морозов подчеркнул, что 2024 год является завершающим для нацпроекта "Безопасные качественные дороги", и перед регионом стоят новые амбициозные задачи в рамках нового национального проекта - "Инфраструктура для жизни".

Пор словам замгубернатора, с момента внедрения нацпроекта БКД в регионе проведена огромная работа: за 6 лет в нормативное состояние приведено 5 785 км дорог. При этом 5 лет подряд подряд Нижегородская область занимала лидирующие позиции среди регионов России по объёмам дорожных работ.

"В следующем году продолжим работу по модернизации транспортной инфраструктуры и по ремонту дорожной сети уже в рамках нового нацпроекта. Нижегородские дорожники обладают всеми необходимыми высокими компетенциями и осваивают современные технологии, необходимые для решения этих задач. Я искренне поздравляю работников дорожного комплекса, ветеранов отрасли и всех, кто имеет отношение к дорожному хозяйству, с профессиональным праздником и желаю новых успехов и достижений, крепкого здоровья и благополучия в семье", - заявил Сергей Морозов.

СПРАВКА:

День работников дорожного хозяйства - профессиональный праздник, который ежегодно отмечают в России в третье воскресенье октября. Праздник был учреждён в 1996 году, чтобы подчеркнуть важность вклада работников отрасли в развитие инфраструктуры и экономики страны, а также их роль в обеспечении безопасности дорожного движения.