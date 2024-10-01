"Супер-пап" собрали в нижегородском Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" прошла серия мероприятий, посвященных Дню отца.

Во время семейного конкурса "Супер-папа" участники продемонстрировали свои лучшие отцовские качества и умения. После состоялся семейный концерт.

"Мы с женой всегда хотели много детей. В нашей семье их четверо – два сына и две дочери. Мы очень активные, ведем большую культурную деятельность в нашем Сормовском районе, устраиваем спектакли, концерты. Например, сын Илья у играет на скрипке, дочь Арина – на арфе. Кстати, она единственная арфистка в Нижнем Новгороде, которая уже выступает в свои 11 лет. Мы хотим продвигать нашу культурную повестку, чтобы как можно больше нижегородцев стали лучшими версиями самих себя", - отметил многодетный отец Сергей Шимбуев.

Активисты регионального отделения движения "Отцы России" провели для детей и их родителей мастер-класс по изготовлению кормушек и скворечников для птиц.

"Я пришла с мамой, с папой, с братом Яриком. Мы любим вместе гулять. Сегодня я рисовала яблочки на скворечнике для птичек", - рассказала одна из самых юных участников мастер-класса Аня Гуляева.

"Мы создаем скворечники и кормушки для птиц, чтобы птичьи семьи были такими же большими, как у наших участников. Как отметила сегодня одна из семей, сегодня у нас было, как дома - шумно, весело и постоянно кто-то что-то делает", - отметил зампредседателя регионального отделения "Отцы России" в Нижегородской области Святослав Мышаев.

Ранее сенатор РФ, руководитель Штаба Ольга Щетинина вместе с активистами РО ВОД "Отцы России", многодетными отцами, представителями депутатского корпуса обсудила вопросы духовно-нравственных и традиционных ценностей в образовании, а также вопросы патриотического воспитания детей и молодежи. По итогам участники наметили дальнейший план работы, договорились посмотреть лучшие практики патриотических клубов, работающих на территории региона.

"Главное - те практики, которые у нас есть. Например, наш лагерь "Хочу стать десантником", работа школьных патриотических клубов, уроки начальной военной подготовки, которые с этого года проходят в школах", - отметила Ольга Щетинина.

"Проведение круглого стола - это замечательная возможность обсудить темы, которые касаются роли отца в воспитании детей. Важно собираться вместе, обмениваться опытом и искать способы улучшения своей роли как отцов. Делая это, мы создаем благоприятную среду для роста наших детей и укрепления семейных отношений", - добавил зампредседателя регионального отделения "Отцы России" в Нижегородской области Дмитрий Игошин.

Напомним, инициативу "Единой России" учредить День отца поддержал президент Владимир Путин, и с 2021 года он отмечается в третье воскресенье октября. Праздник был установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, и с тех пор официально вошёл в календарь знаменательных дат нашей страны.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия – приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.