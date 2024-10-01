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Происшествия

Мошенница с сайта знакомств выудила у нижегородца почти 5 млн рублей

20 октября 2024 13:31  [35] Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина лишился почти 5 млн млн рублей в ходе общения на сайте знакомств: 39-летний местный житель согласился на предложение увеличить свой доход путём игры на бирже.

Как рассказал полицейским потерпевший, в течение месяца он общался на сайте знакомств общался с некой женщиной, которая впоследствии предложила ему заработать на инвестициях.

Нижегородец перевёл свои личные сбережения на указанные мошенницей номера мобильных телефонов. Впоследствии туда же отправилась и взятая в долг у друга крупная сумма денег. В общей сложности мужчина "вложил в акции" 4 млн 732 тысячи рублей.

Спустя время новая знакомая перестала выходить на связь, и неудавшийся трейдер понял, что стал жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", ведётся следствие.

В УМВД напомнили: прежде чем вложить свои сбережения, внимательно изучите в открытых источниках информацию о компании, лицензию на ведение соответствующей деятельности. Все эти данные необходимо получать не от собеседника, предлагающего инвестирование, а из открытых источников информации.

Если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники. Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных лиц, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.

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Теги:
Инвестиции Мошенничество
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