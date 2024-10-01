Правительство РФ направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной сельской ипотеки Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Правительство РФ намерено продолжить работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. Так, на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов из федерального бюджета выделят свыше 6,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно информации, более 6,4 млрд рублей будет направлено на продолжение льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых.

В пресс-службе правительства прокомментировали, что данное решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тысячи ранее выданных займов.

На заседании правительства, прошедшем 17 октября, Михаил Мишустин отмечал, что возможностями улучшить свои жилищные условия с помощью этой ипотечной программы за последние четыре года воспользовались уже свыше 160 тысяч заёмщиков.

Программа сельской ипотеки, действующая с 2020 года, предполагает в том числе строительство домов собственными силами, приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей, приобретение готовых жилых домов или жилых домов с земельными участками.

Ещё почти 330 млн рублей выделено на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%. Заёмные средства можно тратить, например, на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.

Отмечается, что работа ведётся в рамках гос программы "Комплексное развитие сельских территорий".