Правительство РФ направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной сельской ипотеки

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Правительство РФ намерено продолжить работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. Так, на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов из федерального бюджета выделят свыше 6,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно информации, более 6,4 млрд рублей будет направлено на продолжение льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых.
В пресс-службе правительства прокомментировали, что данное решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тысячи ранее выданных займов.
На заседании правительства, прошедшем 17 октября, Михаил Мишустин отмечал, что возможностями улучшить свои жилищные условия с помощью этой ипотечной программы за последние четыре года воспользовались уже свыше 160 тысяч заёмщиков.
Программа сельской ипотеки, действующая с 2020 года, предполагает в том числе строительство домов собственными силами, приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей, приобретение готовых жилых домов или жилых домов с земельными участками.
Ещё почти 330 млн рублей выделено на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%. Заёмные средства можно тратить, например, на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.
Отмечается, что работа ведётся в рамках гос программы "Комплексное развитие сельских территорий".
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