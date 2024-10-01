Семинар "Без срока давности" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде открылся IV Всероссийский семинар "Без срока давности" для молодёжи. Мероприятие проходит с 19 по 22 октября, в нём примут участие 200 человек из 54 регионов. Среди приглашённых экспертов - специалисты в области исследования проблемы геноцида, историки, архивисты, представители органов исполнительной власти.

Как отметил на церемонии открытия начальник Управления по реализации патриотического воспитания ФГБУ "Роспатриотцентр" Иван Байков, семинар "Без срока давности" является одним из важнейших направлений патриотического воспитания.

"Здесь мы говорим о сохранении исторической памяти. История – она разная. Были и победы, и поражения, но и бывали ещё и трагические моменты, которые мы должны с вами помнить с целью того, чтобы не дать этим трагическим страницам вновь появиться в биографии нашей великой страны", – заявил спикер.

Организаторы уверены, что настоящая правдивая история складывается из маленьких кусочков, фактов из жизни отдельных семей, о которых важно знать и помнить.

Первая стратсессия семинара была посвящена реализации мероприятий по сохранению исторической памяти для молодёжи в 2025 году в рамках празднования 80 летия Победы в Великой Отечественной войне. Эксперты рассказали участникам о главных мероприятиях патриотической направленности, которые проводились в 2024 году, и о том, что планируется провести в будущем.

"В городе, в котором в период Великой Отечественной войны больше 800 тысяч горьковчан защищали Родину, 216 горьковчан стали героями Советского Союза. Здесь, на промышленных предприятиях, на заводах ковалась победа. И почему как не здесь проводить семинар "Без срока давности" – такое важное исторически значимое событие", – указал Иван Байков.

В программу семинара вошли также лекции и тренинги, на которых участники будут вместе по крупицам воссоздавать и сохранять историю страны.