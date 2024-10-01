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Общество

Ипотечный образовательный марафон стартовал в России

20 октября 2024 07:38  [92] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

В России стартовал четвёртый ипотечный образовательный марафон "Свой дом каждой семье", основная задача которого - подробно и доступно рассказать о недвижимости и ипотеке. Он продлится до 18 ноября.

Как сообщает телеканал "360", форум организовали федеральный Минфин, Центробанк и Дом.рф. Присоединиться к мероприятиям марафона, которые состоятся онлайн, может любой желающий, участие в них бесплатно. Участники получат ответы на самые популярные вопросы.

В программе запланированы пять прямых эфиров, 15 лекций и 26 познавательных видеороликов от специалистов и известных блогеров. Каждый день на странице марафона — спроси.дом.рф — можно будет найти новые активности. Поскольку 2024 год объявлен в России Годом семьи, значительная часть форума будет посвящена частному домостроению.

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Теги:
Жилье Ипотека Марафон
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