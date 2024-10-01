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Общество

Более 280 млн телефонных номеров россиян утекли в сеть с начала 2024 года

21 октября 2024 07:55  [1] Общество

Около 286 млн уникальных телефонных номеров и 96 млн адресов электронных почт утекли в сеть за истекший период 2024 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных DLBI.

Согласно исследованию, лидером по числу утечек в 2024 году стал сектор электронной коммерции, на который пришлось порядка 39% от всех попавших в открытый доступ данных. так, например, Например, в этом году произошёл "слив" сведений из магазина обуви и одежды Rendez-Vous (7,6 млн уникальных номеров и 4,5 млн e-mail), а также из сети "Ортека" (3,8 млн мобильных телефонов)

На втором месте расположились аптеки и медсервисы (10%), третье место - у компаний, предоставляющих финансовые услуги (9%), четвертое - у ретейлеров (8%).

По объёму утекшей информации на первом месте оказался финансовый сектор (42%) - наиболее многочисленные "сливы" зафиксированы из микрофинансовых организаций. Второе место занимают развлекательные ресурсы (28%), а третье - сегмент медицинских сервисов.

По данным Роскомнадзора, с начала года в России зафиксировано 110 фактов утечек персональных данных - это на 32% меньше, чем в 2023-м. При этом, эксперты констатируют, что контактные данные практически каждого россиянина уже есть в открытом доступе.

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Теги:
Мошенничество Связь Технологии
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