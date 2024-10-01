ЛУКОЙЛ предложил инновационное решение для ремонта мостов Общество

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

ЛУКОЙЛ предложил инновационное решение для ремонта мостов.

Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", уникальная технология вибролитых асфальтобетонов в сочетании с экологичным резиновым комплексным модификатором предохраняет покрытие от сдвигов и обеспечивает его высокую гидроизоляцию.

При этом ремонт можно провести в течение нескольких дней, не перекрывая движение даже при высокоинтенсивном трафике.

Технология будет использована при реставрации крупных путепроводов. Так, уже успешно отремонтирован мост через Клязьму протяжённостью 528 метров.