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Общество

ЛУКОЙЛ предложил инновационное решение для ремонта мостов

21 октября 2024 10:23  [93] Общество

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

ЛУКОЙЛ предложил инновационное решение для ремонта мостов.

Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", уникальная технология вибролитых асфальтобетонов в сочетании с экологичным резиновым комплексным модификатором предохраняет покрытие от сдвигов и обеспечивает его высокую гидроизоляцию.

При этом ремонт можно провести в течение нескольких дней, не перекрывая движение даже при высокоинтенсивном трафике.

Технология будет использована при реставрации крупных путепроводов. Так, уже успешно отремонтирован мост через Клязьму протяжённостью 528 метров.

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Теги:
ЛУКОЙЛ Ремонтные работы Технологии
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