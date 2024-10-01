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ЛУКОЙЛ предложил инновационное решение для ремонта мостов.
Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", уникальная технология вибролитых асфальтобетонов в сочетании с экологичным резиновым комплексным модификатором предохраняет покрытие от сдвигов и обеспечивает его высокую гидроизоляцию.
При этом ремонт можно провести в течение нескольких дней, не перекрывая движение даже при высокоинтенсивном трафике.
Технология будет использована при реставрации крупных путепроводов. Так, уже успешно отремонтирован мост через Клязьму протяжённостью 528 метров.
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