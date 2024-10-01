Нижний Новгород вошел в топ-7 городов по количеству уникальных пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь Бизнес

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Нижний Новгород занял седьмое место по количеству пользователей на платформе NUUM. За сентябрь число уникальных пользователей из Нижнего Новгорода выросло на 51%, достигнув 35 тысяч. Еще месяц назад 7 место принадлежало Краснодару, а Нижний Новгород не входил даже в десятку городов.

Наибольшей популярностью среди жителей Нижнего Новгорода в публикации контента пользуются такие категории, как: "Игры" – 19%, "Кино и анимация" – 13%, "Кино и сериалы" - 12%, "Влог" - 8%, "Путешествие и природа" - 8%.

По количеству уникальных блогеров Нижний Новгород занимает третье место среди всех городов России. За последний месяц число нижегородских блогеров на платформе NUUM выросло на 68%.

"Нижегородцы всегда выделялись своей креативностью. Наши блогеры не просто создают контент, они делятся своим творчеством. Мы видим, как местные блогеры очень быстро начинают набирать свою аудиторию. В будущем мы планируем поддерживать блогеров, локальные сообщества и предлагать новые возможности в рамках экосистемы МТС", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.