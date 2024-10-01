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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшими в Лысковском районе

21 октября 2024 15:34  [33] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Лысковском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тяжкими последствиями, которое случилось в минувшем августе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, вечером 19 августа на 12 км автодороги Лысково-Леньково-Троицкое, мотоцикл под управлением местного жителя совершил наезд на трёх несовершеннолетних пешеходов, после чего транспортное средство опрокинулось.

По версии следствия, 41-летний мужчина в сумерках не заметил идущих в попутном направлении по краю проезжей части детей. В результате ДТП сильно пострадала 13-летняя девочка: она получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы таза и ноги. Водитель мотоцикла был госпитализирован с переломом основания черепа.

Ранее в ГИБДД сообщали, что группа подростков переходила дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.

Дорожные полицейские выяснили, что "Урал", на котором передвигался мужчина, не имеет регистрационного знака, а сам мотоциклист не получал водительского удостоверения.

В ГУ МВД добавили, что допустивший ДТП житель села Никольское ранее к уголовной ответственности не привлекался, а также не нарушал ПДД за два последних года.

Тем не менее, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчине грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Ведётся следствие.

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Теги:
ДТП Уголовное дело
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