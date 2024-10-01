Управленческая команда правительства Нижегородской области прошла обучение в мастерской управления "Сенеж" Политика

Фото: организаторы мероприятия

В мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоялась очная программа обучения для управленческой команды правительства Нижегородской области. Подмосковный кампус посетили управленцы правительства региона во главе с губернатором Глебом Никитиным, который также принял участие в акции "Сад регионов", посадив лиственницы.

Управленцы правительства Нижегородской области в рамках программы "100% настоящей команды" развивали навыки совместного целеориентированного творчества, распределения и удержания ролей, быстрой смены стилей управления. Для них состоялась серия мастер-классов по актуальным темам лидерства и командного взаимодействия. Также участники мероприятия смогли проверить свою физическую форму в специально спроектированном приключенческом квесте.

Команда Нижегородской области заложила традицию возведения макетов достопримечательностей из разных уголков нашей страны на территории мастерской управления "Сенеж" под названием "Парк регионов". Так, управленцы создали первый региональный культурно-исторический артефакт – Дмитровскую башню кремля Нижнего Новгорода. В дальнейшем макеты подобных знаковых объектов будут строить в "Парке регионов" управленцы и из других субъектов.

Губернатор Глеб Никитин поддержал и другую традицию: вместе с первым проректором мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Сергеем Бочаровым он принял участие в акции "Сад регионов", высадив с командой из Нижегородской области двадцать лиственниц.

"Мы решили посадить в "Саду регионов" русские лиственницы. Пусть "Сад регионов" станет метафорой того, как ухаживая, заботясь, взращивая свой регион, мы преображаем свою страну. Уверен, что это дерево будет еще не одно столетие напоминать каждому, кто приедет в мастерскую управления "Сенеж", о непоколебимых ценностях России, ее мощи и силе, станет символом сплоченности и единства ее регионов и народов", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году главы субъектов РФ приглашены принять участие в акции "Сад регионов". Она продлится до конца октября, пока природные условия позволяют посаженным деревьям укорениться. Сад планируется развить на территории до пяти гектаров. Сейчас в нем высажены деревья из десяти регионов России.