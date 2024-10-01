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Бизнес

ГК "Волгаэнерго" сменило название на "Эн+Тепло Волга"

21 октября 2024 17:19  [30] Бизнес

Руководство группы предприятий холдинга Эн+ в Нижнем Новгороде сообщает о смене названия организации.

"Переименование произошло в середине октября и связано с общим ребрендингом внутри холдинга. У большинства дочерних предприятий в названии появляется Эн+, чтобы сразу была понятна принадлежность к большой семье холдинга. Что касается нашей группы компаний, то слово "Тепло" в названии отражает нас как одного из крупнейших поставщиков теплоэнергии в регионе, ну а слово «Волга», наверное, и объяснять не нужно – это водная артерия, с которой сразу же ассоциируется Нижегородская область. Отмечу, что в самой структуре компаний все остается, как было, изменения касаются только названия", - прокомментировал генеральный директор "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что в ГК "Волгаэнерго" входило 6 предприятий: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация", ООО "Автозаводская ТЭЦ", ООО "Заводские сети", ООО "Теплосети", ООО "Генерация тепла" и АО "Волгаэнергосбыт". Юридическое название поменялось у ООО "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация" и его филиала, также в 2025 году переименование ждет АО "Волгаэнергосбыт".

Но при этом все 6 компаний теперь будут позиционироваться под брендом "Эн+Тепло Волга". Предприятия поставляют электроэнергию, тепло, горячую и питьевую воду потребителям Автозаводского и Ленинского района. Это более 400 тысяч жителей Нижнего Новгорода и более 2000 юридических лиц, включая крупные промышленные объекты.

 

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Теги:
Автозаводский район Эн+
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