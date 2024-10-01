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Около 200 нижегородцев приняли участие в праздновании Дня отца в Доме народного единства

21 октября 2024 19:06  [111] Общество

Фото: Олег Булыгин

В День отца 20 октября в нижегородском Доме народного единства состоялся праздничный концерт и торжественное награждение медалями общественного признания "Отец солдата".

Как сообщили в Доме народного единства, участие в мероприятии приняли около 200 жителей Нижегородской области – это родные участников СВО, военнослужащие, многодетные семьи.

Партнерами проекта выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения "Отцы России" в Нижегородской области, Дом народного единства, филиал государственного фонда "Защитники Отечества", "Комитет семей воинов Отечества", Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", сообщество "Футбольные мамы" Нижегородской области.

"Переоценить значимость отца в воспитании солдата невозможно! На церемонии мы вручили восьмерым отцам медали "Отец солдата". Это лишь малая часть тех, кого мы награждаем. Будем и дальше чествовать тех отцов, кто воспитал героев и защитников нашего Отечества", - сказал председатель регионального отделения ВОД "Отцы России" Дмитрий Исаев.

В числе награжденных – Евгений Костерин. Его сын Дмитрий в ноябре 2022 года ушел добровольцем на СВО. В составе десантно-штурмового роты он принимал участие во взятии важного стратегического объекта. За проявленное мужество при выполнении боевых задач Дмитрий Костерин награжден медалью "За храбрость".

"Я очень горжусь своим сыном! Знаю, что он никогда не оставался в стороне и всегда был верен своим товарищам. Для меня неожиданно и приятно получить медаль "Отец солдата". Я хочу поздравить всех отцов с этим праздником, пожелать здоровья и благополучия", - сказал Евгений Костерин.

В церемонии награждении отцов, воспитавших героев, которые с честью и достоинством исполняют свой долг в зоне специальной военной операции, принял участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

"День отца – молодой праздник, но уже приобрел большую значимость. Отец занимает особое место в жизни каждого ребенка, это опора, защита, главный наставник. И очень символично, что именно в этот день мы вручаем медали общественного признания "Отец солдата" родителям наших бойцов. Это возможность выразить благодарность людям, которые воспитали настоящих героев, защитников Отечества, привили им самые важные качества – любовь к Родине, мужество, героизм, готовность защищать страну любой ценой. Спасибо им большое!", - сказал Алексей Антонов.

Дипломами премии общественного признания "Окопная свеча" также отмечены три волонтера, оказывающие поддержку участникам специальной военной операции - Игорь Шамакович, Олег Игнашев, Игорь Гончаров. Они координируют работу волонтерских центров - собирают и отправляют на СВО гуманитарный груз.

В рамках празднования Дня отца почетными дипломами в особых номинациях: "Из поколения в поколение", "Хранитель семейного очага", "Отцовская гармония" награждены шесть жителей Нижегородской области.

На праздничном мероприятии для гостей выступали артисты и детские творческие коллективы.

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Теги:
Дом народного единства Праздники
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