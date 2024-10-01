Более 93 тысяч китайских авто продали в РФ в сентябре Бизнес

По итогам сентября в России было продано 93,2 тыс. автомобилей из Китая, что является рекордом, сообщает ТАСС.

Предыдущий рекорд был установлен в августе 2024 года, тогда в стране продали почти 91 тыс. "китайцев".

Рекордные показатели продаж продемонстрировали сразу нескольких брендов из Китая, в том числе, Haval (19,7 тыс. автомобилей), Geely (16,1 тыс.), Changan (11,5 тыс.), и др.

Кроме того, рекордными показателями отметились и самые популярные "китайцы" в РФ. Например, у Chery Tiggo 4 Pro объем продаж составил 5,6 тыс., у Geely Monjaro - 4,9 тыс., у Geely Atlas - 3,3 тыс. авто

Ранее сообщалось, что Япония более чем в два раза нарастила экспорт автомобилей в Россию.