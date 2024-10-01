Ольга Балакина предложила проводить обучение вновь избираемых старост Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

21 октября состоялось очередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Ольги Балакиной.

В мероприятии приняли участие заместители спикера городской Думы Евгений Костин, Николай Сатаев и Владимир Тарасов, а также старший помощник прокурора Нижнего Новгорода Игорь Агашин.

Депутаты рассмотрели 16 вопросов, в том числе о внесении изменений в Порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода". В соответствии с вносимыми изменениями звание будет присваиваться не более, чем одному лицу ежегодно.

Также уточняется порядок рассмотрения ходатайств о присвоении звания соответствующим комитетом. По словам начальника управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирины Масловой, в его состав входят глава города и его заместитель, обеспечивающий координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации, председатель городской Думы и его заместители, руководители постоянных комиссий, а также девять человек из числа Почетных граждан города и области, представителей организаций сфер образования, физической культуры и спорта, науки, культуры, здравоохранения, промышленности, строительства и архитектуры, органов государственной власти и МСУ региона.

Кроме того, в ходе заседания депутаты согласовали кандидатуру Олимпиады Фельдман для назначения на пост старосты деревни Сартаково, ранее рассмотренную на сходе граждан. Как пояснил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян, старосты являются связующим звеном между жителями и местной администрацией, и совместно решают вопросы местного значения.

"Это могут быть вопросы водо- и электроснабжения, благоустройства, ремонта дорог, обеспечения безопасности жителей и прочие. Например, в деревне Комарово при содействии старосты была проведена работа по спилу сухих аварийных деревьев, осуществлялся постоянный контроль подъездного пути к противопожарному водоему, произведен ремонт водонапорной башни и трансформаторной подстанции. В деревне Новой был проведен капитальный ремонт дороги, ремонт памятника участникам ВОВ, решены вопросы по вывозу мусора, уборке снега и другие. Староста Новопавловки от имени жителей занимался ремонтом моста, ликвидацией мусорной свалки, взаимодействовал с «РЖД» по вопросу посадки-высадки пассажиров на остановочном пункте 325 км. При участии старост собираются и обсуждаются инициативы граждан, организуются сходы и голосование в поддержку инициативных проектов. В этом году в Новой по проекту «Вам решать!» успешно отремонтировали участок дороги. Сейчас идет активная работа по сбору заявок для участия в проекте 2025 года", – отметил Артур Штоян.

Ольга Балакина предложила проводить обучение вновь избираемых старост, а также активно работать со всеми старостами, обучать, помогать и подсказывать.

Также депутаты рассмотрели вопрос о цифровизации кадровой политики в администрации Нижнего Новгорода. В соответствии с докладом, который представила депутатам и.о. директора городского департамента кадровой политики и развития муниципального управления Елена Крутова в рамках данного проекта внедряется система управления кадровыми процессами с помощью программы 1С, разрабатываются дашборды – инструменты аналитики и получения обратной связи от увольняющихся сотрудников. Кадровые услуги доступны всем сотрудникам администрации на специальной интернет-платформе.

Ольга Балакина отметила, что внедрение подобных услуг способствует ускорению работы штатных сотрудников и привлечению новых кадров.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.