Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород и Дзержинск 29 декабря и 2 января

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Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГЖД.
Передвижная резиденция Деда Мороза отправится в традиционное большое путешествие по всей стране 19 ноября из города Тайшет Иркутской области - с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали, и закончится в Великом Устюге. Состав проедет свыше 30 тысяч км по всей стране и побывает в 60 городах.
В вагонах разместятся приёмная волшебника, площадки для анимационной программы, рестораны, лавка и кукольный театр.
В тех городах, где поезд Деда Мороза будет делать остановку, посетителей вокзалов ждёт праздничная программа.
В Нижегородскую область состав прибудет дважды Так, 29 декабря он посетит Нижний Новгород, затем отправится в Киров и Екатеринбург, а 2 января приедет в Дзержинск.
Время прибытия на вокзалы будет уточнено позднее.
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