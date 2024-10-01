Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 октября 2024 10:12  [128] Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород и Дзержинск 29 декабря и 2 января
21 октября 2024 17:57  [290] Короткометражка по сценарию Немировича-Данченко уже доступна в онлайн-кинотеатре
21 октября 2024 13:29  [245] В "Развлечёбе" появился анимированный переводчик для слабослышащих детей
20 октября 2024 12:07  [810] Выставка картин "Арт без преград" открылась в Нижнем Новгороде
19 октября 2024 15:48  [611] Первая в России Патриотическая творческая мастерская стартовала в Нижнем Новгороде
18 октября 2024 18:02  [837] Презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в Нижнем Новгороде
18 октября 2024 15:04  [507] А не спеть ли мне песню — 24 октября состоится премьера сериала "Хит" от Wink.ru
18 октября 2024 13:58  [642] Выставка "Театромания. Хроника усадебного театра" открылась в Выксе
18 октября 2024 13:36  [666] Хор ветеранов АПЗ "Легенда" одержал очередную творческую победу
18 октября 2024 12:54  [696] Монтаж советской мозаики "Быстрее, выше, сильнее" продолжается в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород и Дзержинск 29 декабря и 2 января

22 октября 2024 10:12  [128] Культура и отдых

Фото: vk.com/poezddedamoroza

Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Передвижная резиденция Деда Мороза отправится в традиционное большое путешествие по всей стране 19 ноября из города Тайшет Иркутской области - с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали, и закончится в Великом Устюге. Состав проедет свыше 30 тысяч км по всей стране и побывает в 60 городах.

В вагонах разместятся приёмная волшебника, площадки для анимационной программы, рестораны, лавка и кукольный театр.

В тех городах, где поезд Деда Мороза будет делать остановку, посетителей вокзалов ждёт праздничная программа.

В Нижегородскую область состав прибудет дважды Так, 29 декабря он посетит Нижний Новгород, затем отправится в Киров и Екатеринбург, а 2 января приедет в Дзержинск.

Время прибытия на вокзалы будет уточнено позднее.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дед Мороз Новый год РЖД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph