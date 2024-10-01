Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород и Дзержинск 29 декабря и 2 января Культура и отдых

Фото: vk.com/poezddedamoroza

Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Передвижная резиденция Деда Мороза отправится в традиционное большое путешествие по всей стране 19 ноября из города Тайшет Иркутской области - с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали, и закончится в Великом Устюге. Состав проедет свыше 30 тысяч км по всей стране и побывает в 60 городах.

В вагонах разместятся приёмная волшебника, площадки для анимационной программы, рестораны, лавка и кукольный театр.

В тех городах, где поезд Деда Мороза будет делать остановку, посетителей вокзалов ждёт праздничная программа.

В Нижегородскую область состав прибудет дважды Так, 29 декабря он посетит Нижний Новгород, затем отправится в Киров и Екатеринбург, а 2 января приедет в Дзержинск.

Время прибытия на вокзалы будет уточнено позднее.