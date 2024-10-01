ВТБ: более половины жителей ПФО рассчитывают на рост ставок по вкладам до конца года Бизнес

Согласно результатам опроса* ВТБ, 56% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. 57% опрошенных согласны с тем, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

Более половины (55%) участников опроса в 2024 году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть приволжан доверяют свои сбережения одному банку, 42% хранят сбережения в 2-3 банках, у 8% респондентов средств распределены по трем и более организациям. 16% опрошенных не имеют сбережений в банках вовсе.

Распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок 80% жителей ПФО. 53% опрошенных пользуются программами лояльности в разных банка, а 44% – возможностью перевода средств себе по СБП без комиссии при распределении накоплений по банка. 29% респондентов распределяют средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.

При выборе банка для размещения своих накоплений жители ПФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка – об этом заявили 70% и 65% участников опроса соответственно. Среди других факторов – удобство дистанционных услуг (51%), величина и стабильностью банка (41%), близость банка к дому или офису (15%).

Главным определяющим параметром вклада 72% участников опроса назвали выгодную процентную ставку. Срок вклада важен 45% респондентам, а возможность открытия вклада в онлайн-формате – 42% опрошенных. Треть жителей ПФО обращают внимание, прежде всего, на условия досрочного снятия средств, а 31% – на способ выплаты процентов. 27% опрошенных приволжан назвали в качестве важного критерия возможность пополнения дополнительными средствами.

Каждый второй участник опроса (56%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Примерно четверть респондентов (26%) считает, что ставки останутся на прежнем уровне, а 6% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением. При этом наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов (по 56%), а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.