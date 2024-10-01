Вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку в Семёновском районе Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку в Нижегородской области, сообщили в Национальной службе санитарной авиации. Согласно предварительной информации, инцидент произошёл из-за проблем технического характера.

"Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолёт на землю и предотвратить серьёзную аварию", – заявили в НССА.

В Минздраве Нижегородской области уточнили, что вертолёт выполнял санитарный вылет. На борту находился экипаж с пациентом. По предварительным данным, все живы, один из пилотов получил травму ноги, остальные отделались ушибами.

В нижегородском ГУ МЧС проинформировали, что ЧП случилось в районе населённого пункта Малая Овсянка г.о. Семеновский.

В региональном Минздраве также прокомментировали, что на место происшествия направлены медики из ближайших учреждений здравоохранения, а также борт санитарной авиации из соседнего региона.