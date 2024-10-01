Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
22 октября 2024 12:20  [95] XVI саммит БРИКС откроется в Казани 22 октября
21 октября 2024 16:10  [361] Управленческая команда правительства Нижегородской области прошла обучение в мастерской управления "Сенеж"
19 октября 2024 11:12  [662] Игоря Комарова наградили Орденом Благоверного князя Даниила Московского
18 октября 2024 19:05  [1278] Эксперт-мониторинг событий с 4 по 18 октября 2024 года от АНО "Минин-центр"
17 октября 2024 16:38  [529] Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям "Единой России"
17 октября 2024 16:32  [721] Изменения внесены в структуру правительства Нижегородской области
14 октября 2024 17:35  [616] Глава СК сможет оставаться на посту пор достижению возраста 70 лет
14 октября 2024 15:14  [623] Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма
12 октября 2024 15:16  [856] Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан 29 октября
11 октября 2024 07:36  [884] Ольга Гусева: "Нижегородская область и Республика Беларусь – это пример динамичного и взаимовыгодного сотрудничества"
Политика

XVI саммит БРИКС откроется в Казани 22 октября

22 октября 2024 12:20  [95] Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

XVI саммит БРИКС откроется в Казани 22 октября.

По данным ТАСС, в ходе мероприятия лидеры стран-участниц БРИКС обсудят наиболее острые вопросы мировой повестки, а также обменяются мнениями по включению новых государств в работу БРИКС.

Напомним, что в "десятку" БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается, что в саммите в Казани примут участие представители 36 стран, в том числе, заинтересованных в участии в объединении БРИКС.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин "на полях" саммита проведет порядка 15 двухсторонних встреч.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир среди студентов стран БРИКС, обучающихся в России, состоялся в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БРИКС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph