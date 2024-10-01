XVI саммит БРИКС откроется в Казани 22 октября Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

XVI саммит БРИКС откроется в Казани 22 октября.

По данным ТАСС, в ходе мероприятия лидеры стран-участниц БРИКС обсудят наиболее острые вопросы мировой повестки, а также обменяются мнениями по включению новых государств в работу БРИКС.

Напомним, что в "десятку" БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается, что в саммите в Казани примут участие представители 36 стран, в том числе, заинтересованных в участии в объединении БРИКС.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин "на полях" саммита проведет порядка 15 двухсторонних встреч.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир среди студентов стран БРИКС, обучающихся в России, состоялся в Нижнем Новгороде.