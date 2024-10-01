Нижегородцы вошли в топ-10 самых путешествующих россиян Общество

Фото: пресс-служба МегаФон

Самыми популярной страной для посещения жителями Нижегородской области стала Турция, где отдохнули 30% от всех выезжающих из региона за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года в эту страну отправились на 20% больше нижегородцев. При этом загранпоездки этой осенью совершили на 16% больше нижегородцев, чем год назад. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов "Купи билет".

Нижегородская область в рейтинге самых путешествующих регионов оказалась на седьмом месте, обогнав Краснодарский край, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Этой осенью в зарубежных путешествиях побывали на 16% больше нижегородцев, чем в аналогичный период прошлого года.

В общей сложности жители региона посетили 135 стран. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, ее посещаемость увеличилась на треть, а средняя цена билета выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий нижегородец. Абхазия занимает вторую строчку по посещаемости. Популярность этого направления у нижегородцев выросла на 8%. Тройку лидеров замыкает Египет, несмотря на некоторое снижение турпотока из Нижнего Новгорода (на 11%). В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Грузия и Беларусь.

Прирост турпотока (20%) демонстрируют и страны Азии. В Японию нижегородцы выезжали более чем в два раза чаще, чем год назад. Турпоток из Нижнего Новгорода в Китай вырос на 65%, во Вьетнам – на 52%.

В страны Ближнего и Среднего Востока нижегородские туристы стали летать на 19% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты и Иран.

В целом по стране небольшой прирост популярности у российских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48%), Румынию (42%) и Венгрию (41%). Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 24% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 14 %, а билеты подорожали на 15 %. Второе и третье по популярности место после США занимают Куба, это связано с наличием прямых перелетов из России, и Мексика.

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