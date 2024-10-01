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Бизнес

Андрей Горшков стал лауреатом Национальной премии "Отцовское признание 2024"

22 октября 2024 14:58  [129] Бизнес

Председатель Правления АО "РУМО" Андрей Горшков был удостоен звания Лауреата I степени в номинации "Бизнес во благо" Национальной премии "Отцовское признание 2024". Конкурс состоялся в контексте Года семьи в России и собрал выдающихся деятелей, успешно реализующих культурные, образовательные и социальные инициативы, опираясь на традиционные российские духовно-нравственные ценности.

18 октября в Москве, в преддверии торжественного Дня отца, во Дворце Общественной палаты Российской Федерации состоялась церемония награждения обладателей Первой национальной премии "Отцовское признание". Эта инициатива, возрожденная Всероссийской общественной организацией "Союз отцов", направлена на укрепление традиционных ценностей и семьи, что особенно актуально в Год семьи. 

Премия имеет целью признание заслуг граждан России, внёсших существенный вклад в развитие и пропаганду семейных ценностей и роли отца в семье, а также в сохранение исторической памяти и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи. Высокий статус премии подтверждается широкой поддержкой со стороны различных государственных и общественных институтов.

"Мы обязаны возродить православные традиции - бизнес должен платить десятину. В эти трудные времена необходимо сплотиться и поддерживать наших детишек", - отметил Андрей Горшков. 

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