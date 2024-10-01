Волонтерский экопроект "360" объединил более 5 тысяч волонтеров от Нижнего Новгорода до Забайкалья Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, в 14-й раз провел волонтёрскую акцию "360". Более 5 тысяч волонтеров из разных регионов России – от Нижнего Новгорода до Забайкалья – начиная с мая собрали более 186 тонн мусора.

Корпоративные волонтеры Эн+ очистили территорию, площадь которой сопоставима с 334 футбольными полями. Кроме того, они сдали в переработку и утилизацию около 6 тонн вторсырья (в том числе более 30 тыс. пластиковых крышечек) и свыше 120 кг батареек. Акция охватила 13 городов ответственности энергохолдинга и муниципалитеты, расположенные вблизи озера Байкал. Экоактивисты очистили побережье озера и рек, впадающих в Байкал, а также берега Енисея, Ангары, Илима, Китоя, Маны.

В Нижнем Новгороде акции прошли на территориях, прилегающих к Оке и Пермяковскому озеру. В июле на набережной Оки 90 волонтеров собрали почти 12 тонн мусора и очистили 1,4 гектара земли. В августе на Пермяковском озере 100 волонтеров собрали тонну отходов, в том числе 286 кг стекла и 244 кг пластика.

Заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина: "За 14 лет проект стал практически общенациональным, и мы рады, что с каждым годом всё больше людей по всей стране откликаются на наш призыв сделать мир вокруг себя лучше и чище. В 2024 году участники проекта 360 активно включились в работу, оперативно реагировали на запросы местных жителей и направлялись туда, где их помощь была необходима. Основная цель проекта "360" — сформировать в России культуру экологически осознанного поведения, и, глядя на то, как растут масштабы акции, мы надеемся, что ответственное потребление станет следующим шагом в создании такой культуры".

Помимо уборки мусора, волонтеры занимались благоустройством туристических маршрутов, например, "Темная падь―Старая Ангасолка" на территории Прибайкальского национального парка. Участники собрали там 100 м3 валежника, установили столы и лавки для отдыха туристов, информационные таблички, закрепили стенд с картой тропы и подготовили брус для монтажа настилов.

В 2024 году впервые прошла акция "Сам себе "360" — это возможность для корпоративных волонтеров Эн+, которые уже принимали участие в проекте "360", самостоятельно организовать акцию по уборке мусора. Такие мероприятия провели Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском и в Дивногорске, в них приняли более 230 волонтеров.

Еще одна акция "#скажи_мусору_нет" благотворительного фонда «‎Подари планете жизнь» проходила при поддержке Эн+ с 1 по 4 августа в селе Онгурен в Ольхонском районе Иркутской области. Волонтеры собрали 3,5 тонны мусора и очистили территорию в 500 м2.

Проект "360" — это часть комплексной программы Эн+ "Мир со знаком плюс". Ее главная цель — защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа стартовала в 2011 году и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские акции. В целом эковолонтерами акции 360 за все время ее проведения стали более 173 тыс. человек. Они убрали более 4,8 тонн мусора в различных регионах России. Волонтеры также сортируют отходы, строят и восстанавливают экотропы, сажают деревья, занимаются благоустройством, помогают заповедникам. Компания Эн+ предоставляет для уборки инвентарь, промоформу, организует вывоз мусора.