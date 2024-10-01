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Общество

Дзержинскую ТЭЦ посетили школьники

22 октября 2024 16:02  [65] Общество

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 22 октября побывали девятиклассники школы №5. 

Школьники узнали, как вырабатывается на ТЭЦ тепло и электричество, увидели в действии энергетические котлы высотой с многоэтажный дом, мощные турбоагрегаты, новейшие цифровизированные системы управления. 

Поездка состоялась в рамках корпоративной программы "Открытый турникет" и Всероссийского профориентационного проекта "Билет в будущее". Провёл экскурсию начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.

"Уже скоро нашим сегодняшним гостям предстоит задуматься о выборе будущей профессии. Задача программы "Открытый турникет" – привлечь их внимание к энергетике. Экскурсии учащихся на станцию проводятся регулярно, мы стараемся сделать их яркими и увлекательными. Дзержинская ТЭЦ сегодня – передовое, высокоэффективное энергопредприятие, нам есть, что показать школьникам", – рассказал Вячеслав Купчихин.

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Теги:
Т Плюс
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