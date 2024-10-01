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Политика

Главы муниципалитетов РФ обсудили закон о местном самоуправлении

22 октября 2024 17:23  [59] Политика

Фото: Telegram-канал ВАРМСУ

На площадке Всероссийской ассоциации местного самоуправления (ВАРМСУ) прошло обсуждение нового закона о местном самоуправлении.

Как сообщили в ВАРМСУ, к ним поступили инициативы со всей страны. Они связаны с перераспределением полномочий, организацией эффективной системы управления при переходе на одноуровневую модель. 

Главы российских муниципалитетов активно включились в процесс, став, по сути, участниками законотворческого процесса. Благодаря Президенту России, новому статусу, ВАРМСУ получила уникальную возможность быть услышанной на всех федеральных площадках, в том числе в Совете Федерации и Госдуме.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Павел Крашенинников лично приехал на площадку ВАРМСУ, чтобы обсудить с главами муниципальную реформу.

"Перед тем, как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. Эта работа ведётся в партнерстве с ВАРМСУ. Обсудили вопросы полномочий, структуры органов местного самоуправления, переходный период. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим всё аккумулировать в одном законе, унифицировать его. Кроме того, переход на одноуровневую систему подразумевает, чтобы власть была максимально приближена к гражданам, поэтому для больших муниципальных округов будут предлагаться территориальные органы местного самоуправления", - рассказал Павел Крашенинников.

Ранее сообщалось, что авторский проект по ФКГС запустили на портале Муниципалитеты.рф.

 

 

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Теги:
Законопроекты МСУ
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