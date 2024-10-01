Нижегородский ОНФ попросил ГУАД отремонтировать аварийный мост под Ардатовом

Фото:
Нижегородский ОНФ попросил главное управление автодорог региона отремонтировать аварийный мост в Ардатовском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Народный Фронт | Нижегородская область".
По данным ведомства, единственный мост через реку Тешу около села Саконы является аварийным. Переправа связывает два крупных населенных пункта с населением более 65 тысяч человек. В 2018 года мост уже признали аварийным и подлежащим ремонту.
"Ситуацию усугубляют большегрузы, которые съезжают с федеральной трассы М-12 "Восток" в сторону Ардатова. Несмотря на то, что движение грузовиков через мост запрещено, они проезжают по переправе, способствуя ее разрушению", - говорится в сообщении.
Местные жители ранее уже обращались в главное управление автомобильных дорог Нижегородской области с просьбой отремонтировать данную переправу.
Напомним, автомобильный мост через реку Ургу обрушился в Воротынском районе.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+