Нижегородский ОНФ попросил ГУАД отремонтировать аварийный мост под Ардатовом Общество

Фото: Telegram-канал "Народный Фронт | Нижегородская область"

Нижегородский ОНФ попросил главное управление автодорог региона отремонтировать аварийный мост в Ардатовском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Народный Фронт | Нижегородская область".

По данным ведомства, единственный мост через реку Тешу около села Саконы является аварийным. Переправа связывает два крупных населенных пункта с населением более 65 тысяч человек. В 2018 года мост уже признали аварийным и подлежащим ремонту.

"Ситуацию усугубляют большегрузы, которые съезжают с федеральной трассы М-12 "Восток" в сторону Ардатова. Несмотря на то, что движение грузовиков через мост запрещено, они проезжают по переправе, способствуя ее разрушению", - говорится в сообщении.

Местные жители ранее уже обращались в главное управление автомобильных дорог Нижегородской области с просьбой отремонтировать данную переправу.

Напомним, автомобильный мост через реку Ургу обрушился в Воротынском районе.