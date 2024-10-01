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Общество

Почти 250 аварийных домов в Нижнем Новгороде планируется расселить до 2028 года

22 октября 2024 18:30  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Вопросы расселения аварийного жилья обсудили депутаты нижегородского Заксобрания на заседании комитета по градостроительству.

Как отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, расселение граждан из аварийного фонда – важнейшая задача, стоящая перед областной и городской властью. "Люди должны жить в комфортных квартирах со всеми удобствами и иметь в шаговой доступности необходимую социальную инфраструктуру", - подчеркнул спикер регионального парламента.

В рамках новой региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." на территории Нижнего Новгорода предстоит расселить 251 аварийный дом общей площадью почти 95 тысяч кв. м. Кроме того, в областном центре в 2022-2024 гг. уже признан аварийным 101 дом общей площадью около 41 тыс. кв. м.

Реализация мероприятий программы будет проходить в 4 этапа – с 2024 по 2028 год включительно. Каждый этап будет проходить в течение 2-х лет. До конца 2025 года жилые дома в рамках первого этапа должны быть введены в эксплуатацию.

Новой региональной программой предусмотрено строительство жилья методом муниципального заказа, который более эффективен и в экономическом, и в социальном аспектах. В этом случае жители не будут испытывать неудобства от переезда в другой район города, в незнакомую обстановку, с непривычными школами, садиками, больницами.

Для выполнения показателей программы требуется строительство 15-20 жилых домов общей площадью более 100 тыс. кв. м. (при средней жилой площади одного дома в 7 тыс. кв. м). В рамках 1 этапа программы предстоит расселить 23,8 тысяч кв.м аварийного жилья. Для строительства домов администрацией города выбрано три земельных участка, которые свободны от объектов и прав третьих лиц, а также не требуют подготовки документации по планировке территории: по ул. Зайцева, рядом с домом 22 в Сормовском районе, по ул. Садовая, около дома № 24 в Автозаводском районе, по ул. 40 лет Победы, рядом с домами №12 и №13 в Приокском районе. Муниципальные контракты на проектирование и строительство многоквартирных домов заключены во 2 квартале 2024 года. Срок выполнения работ – до 10 ноября 2025 года.

"Расселение жителей Нижнего Новгорода из аварийного жилья – длительная и кропотливая работа, которую мы ведем вместе с правительством Нижегородской области, администрацией города, депутатами городской Думы. Более года назад председатель регионального парламента Евгений Люлин обратился к губернатору Глебу Никитину с предложением выделять в городе участки площадью около 7 гектаров в год на эти цели, что стало серьезным стартом для новой программы переселения. На рубеже 2023-2024 годов в Нижнем Новгороде жителям аварийного фонда было предоставлено жилье площадью 100 тысяч квадратных метров, что свидетельствует об эффективности программы. Мы выработали критерии для земельных участков и нового жилья. Инновацией стало то, что при внутриквартальном переселении не учитывается обеспеченность участка социальной инфраструктурой, так как она уже имеется в шаговой доступности. Жители переезжают в соседние дома, сохраняя доступ к школам и поликлиникам", - сообщил председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин отметил высокие темпы строительства в Нижегородской области.

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Теги:
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