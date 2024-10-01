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Происшествия

Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве нижегородца в ходе драки

23 октября 2024 08:37  [47] Происшествия

Следственное управление СК России по Нижегородской области расследует уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушении на убийство трёх лиц. Об этом сообщили в Центральном аппарате СК России.

ЧП случилось 10 октября в Нижнем Новгороде недалеко от Milo Concert hall после концерта. По данным следствия, на улице Радужной произошёл массовый конфликт, в ходе которого четыре молодых человека получили ножевые ранения. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.

Все участники драки, которые орудовали ножами, задержаны и заключены под стражу. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.

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Теги:
Следственное управление Убийство Уголовное дело
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