Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве нижегородца в ходе драки

Следственное управление СК России по Нижегородской области расследует уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушении на убийство трёх лиц. Об этом сообщили в Центральном аппарате СК России.
ЧП случилось 10 октября в Нижнем Новгороде недалеко от Milo Concert hall после концерта. По данным следствия, на улице Радужной произошёл массовый конфликт, в ходе которого четыре молодых человека получили ножевые ранения. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.
Все участники драки, которые орудовали ножами, задержаны и заключены под стражу. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.
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