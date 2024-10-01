Директором нижегородского лицея №40 назначен Роман Шилков Общество

Фото: социальные сети Романа Шилкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение назначить директором лицея №40 завуча образовательного учреждения Романа Шилкова. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях.

Стаж педагога составляет 37 лет, всё это время он работает в лицее учителем физики.

Юрий Шалабаев отметил, что за время своей работы Роман Шилков стал наставником для сотен учеников, проявивших интерес к предмету, и автором десятков образовательных проектов. Под его руководством лицеисты неоднократно становились победителями и призёрами профильных олимпиад как всероссийского, так и международного уровней.

"Роман Шилков принимал непосредственное участие в той огромной работе, которую проводило руководство и педагоги лицея, чтобы сейчас учреждение входило в списки лучших образовательных организаций нашего города и в федеральные рейтинги, а выпускники успешно реализовывали себя в выбранной профессии", – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Перед новым руководителем поставлена задача поддерживать высокое качество образования и "принимать новые смелые решения, способствующие дальнейшему развитию лицея".

Роман Шилков заявил, что для него большая честь и ответственность стать руководителем одного из лучших образовательных учреждений Нижнего Новгорода.

"Несмотря на то, что в лицее я работаю всю жизнь, стать его руководителем для меня новый большой этап, который очень вдохновляет. Благодарю за оказанное мне доверие. Вместе с учениками и при поддержке родителей мы достигнем всех поставленных целей и реализуем ещё сотни выдающихся проектов, о которых, уверен, станет известно и за пределами Нижнего Новгорода", – прокомментировал своё назначение педагог.

Напомним, с 1989 года директором лицея №40 была Наталья Умнова. В июле этого года она покинула свой пост.



СПРАВКА:

Роман Николаевич Шилков родился в 1965 году. Окончил Горьковский государственный университет им. Лобачевского по специальности радиофизика и электроника. С 1987 работает учителем физики и основ физического эксперимента в лицее № 40, с ноября 1993 года стал заместителем директора. С сентября 2024 года исполнял обязанности директора лицея.

Награждён знаком "Отличник народного просвещения" и имеет звание "Почётный работник общего образования Российской Федерации".