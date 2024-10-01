Перестройка частот: в Кстове переходят на LTE Общество

Инженеры МегаФона провели масштабные работы по рефармингу телеком-оборудования в крупнейшем муниципальном округе Нижегородской области. Это позволило в среднем на 25% повысить скорость передачи данных примерно для 120 тысяч человек – теперь они смогут быстрее пересылать объёмные файлы, вести прямые трансляции или смотреть онлайн фильмы в высоком разрешении.

Рефарминг – это перевод частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Действующая сеть дополняется новым среднечастотным диапазоном, который позволяет пользоваться интернетом на высоких скоростях.

В программу рефарминга попали около десяти базовых станций, в том числе в деревнях Подлесово, Новоликеево, Никульское и в селе Вязовка. В этих населенных пунктах проживают около семи тысяч человек, и с каждым годом жителей становится все больше. Удобная локация в 15-20 километрах от Нижнего Новгорода и живописная природа сделали эти места наиболее популярными для коттеджного строительства, а деревня Никульская уже давно фактически слилась с областным центром.

"Нагрузка на инфраструктуру операторов постоянно растёт: приложения и онлайн-игры становятся все тяжелее. Абонентов также становится больше и, по нашим прогнозам, трафик передачи данных будет только расти. Увеличить емкость сети в условиях больших нагрузок эффективнее всего при помощи рефарминга. Он позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром", – поясняет директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Добавим, что этим летом были модернизированы базовые станции в ключевых местах города Кстова. Дополнительный диапазон активирован на телеком-объекте в парке культуры и отдыха "Юбилейный". Эта зеленая зона на высоком берегу Волги – любимое место отдыха кстовчан – теперь оснащена скоростным мобильным интернетом.