Кирилл Ваганов подал документы на пост главы Дзержинска Политика

На пост главы города Дзержинска подал документы первый кандидат, сообщает пресс-служба Гордумы Дзержинска.

Кандидатура Кирилла Ваганова выдвинута партией ЛДПР.

Кирилл Ваганов родился в 1987 году. Работает генеральным директором проектного центра "ЭПЦ "ЭнергоАудит". Вступил в либерально-демократическую партию в 2010 году. Является координатором ЛДПР в Дзержинске.

Напомним, Иван Носков досрочно прекратил полномочия главы Дзержинска. Решение об отставке руководителя города было принято на заседании городской Думы Дзержинска 2 октября.

Участник конкурса выдвигается губернатором, депутатским объединением (фракцией) в городской Думе, депутатами городской Думы численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов, политической партией, иными общественными объединениями.

Претенденты на должность главы города могут подать документы до 24 октября включительно. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Дзержинска состоится в 25 октября 2024 года.